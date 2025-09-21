Hallan el cuerpo de una de las dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona, Barcelona, al ser arrastrado su vehículo por el agua

Según informa 3CAT, los bomberos han localizado el cuerpo de una de las dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona, después de que los Bombers de la Generalitat recibieran informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua, a consecuencia de las lluvias de este domingo.

El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, explicaba este domingo en declaraciones a la prensa que el cuerpo tiene información de un vehículo, con dos personas en su interior, arrastrado por el agua: "Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas".

Antes de encontrar el cuerpo, había dicho que el vehículo ha sido localizado sin pasajeros, por lo que se estaba buscando a estas dos personas: "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".

López también ha puntualizado que Bombers lleva más de 300 servicios durante todo el episodio de lluvias, la mayoría concentrados en el áera metropolitana norte y sur, sobre todo inundaciones y árboles caídos.

Ha pedido evitar acercarse a rieras y torrentes porque las crecidas "pueden ser muy importantes".