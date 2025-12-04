Los dulces catalanes tienen raíces áraboislámicas: la sorprendente historia detrás del turrón y los panellets

Cuando pensamos en la Navidad en Cataluña, enseguida nos vienen a la mente los turrones y las neulas, y por Todos los Santos, los panellets. Sin embargo, pocos saben que estos dulces tradicionales catalanes tienen raíces araboislámicas que se remontan hasta la Edad Media, cuando la presencia musulmana en el territorio transformó la gastronomía local.

Concretamente, los árabes introdujeron a la tradición catalana ingredientes y técnicas que revolucionaron la cocina: la almendra, la miel, el azúcar y el confitado. Así, surgieron elaboraciones que durante siglos se han convertido en símbolos de las fiestas de Navidad.

El turrón, por ejemplo, tiene antecedentes directos en las preparaciones andalusíes a base de miel y frutos secos. Documentos del siglo XVI, como el Llibre del Coch, ya mencionan recetas muy similares a las de hoy en día. Los panellets, que se elaboran con almendra y azúcar, también tienen parte de esta herencia mediterránea, asimilándose a dulces árabes como la ghriba o las pastas de miel.

Si bien es cierto que a lo largo del tiempo Cataluña ha ido adaptando las recetas al producto y gusto local, la huella árabe en estos dulces típicos es imborrable.