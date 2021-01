Iglesias pasa al ataque contra Illa y avisa al Gobierno de que van a “seguir siendo muy cabezones”

Unidas Podemos ya ha entrado de lleno en la campaña electoral catalana para el próximo 14 de febrero y lo hace en clave nacional, avisando al Gobierno de que “van a seguir siendo muy cabezones” en materias clave como desahucios y viviendas.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reunido hoy a su Consejo de Coordinación Ampliado en el que ha aprovechado para convertirlo en el primer acto de campaña de su partido en las elecciones catalanas dando protagonismo a su candidata a presidir la Generalitat, Jessica Albiach.

En su intervención, el vicepresidente ha hecho un repaso de la acción de la cuota morada en el Gobierno y ha ido lanzando mensajes en clave nacional, sacando pecho del escudo social aprobado en el último consejo de ministros por el Gobierno, pero también mandando avisos a la parte socialista en Moncloa. Ha advertido a su compañeros de gabinete de que su partido presionará para que la prohibición de desahuciar sin alternativa habitacional o de cortar los suministros se consoliden y se conviertan en “estructurales y permanentes”.

“Si alguien piensa que vamos a estar de acuerdo con que, a partir del 31 de mayo, se pueda volver a desahuciar a familias sin alternativa habitacional o a dejar sin suministros básicos a hogares vulnerables, se equivoca: vamos a presionar para que esas medidas se mantengan, tal y como nos comprometimos en el acuerdo de gobierno”, ha dicho Iglesias.

El vicepresidente se ha mostrado contundente en su intervención de que a pesar de su “modesto” peso en la coalición no cejará en su empeño de hacer cumplir el acuerdo de coalición firmado por el PSOE y ha recalcado, en varias ocasiones, de que “vamos a seguir siendo muy cabezones” en materias clave como desahucios, corte de suministros o en vivienda. Iglesias ha reconocido que en el seno del Gobierno mantienen “profundas discrepancias” con su socio de Gobierno, pero que seguirán trabajando y presionando para cumplir con el acuerdo de coalición. De hecho, ha vaticinado que sobre la futura ley de Vivienda también se producirán choques, porque tratarán de conseguir que “deje de ser un activo especulativo” y pase a ser un “derecho social”. En este sentido, ha advertido que a su partido “no se les compra ni se les chantajea”.

En cuanto a la propuesta sobre pensiones elaborada por el ministerio de Inclusión Social que dirige José Luis Escrivá sobre ampliar los años de cotización de 10 a 35 años, el también líder de Podemos se ha mostrado satisfecho de que finalmente Moncloa no haya enviado a Bruselas la propuesta y ha recalcado que su partido vetará cualquier tipo de recorte en las pensiones. “Nuestro papel es trabajar para que se cumpla el acuerdo, que las pensiones aumenten y no sufran ningún recorte. Es excelente noticia que la propuesta enviada a Bruselas no contemple ningún recorte”, ha reafirmado.

Campaña contra Illa

Unidas Podemos no dudará en campaña en competir electoralmente con el PSC, a pesar de ser socios de Gobierno en Madrid. El objetivo de los morados es difuminar el “efecto Illa”, por ser el candidato de La Moncloa y la visibilidad comunicativa y política que ello le concede. El partido del vicepresidente aspira a un tripartito con ERC, y teme que el impulso de Illa consiga difuminar sus objetivos en la Generalitat. Esta campaña contra el ex ministro, Salvador Illa, y candidato del PSC a la Generalitat, la ha encabezado el propio Pablo Iglesias, asegurando que, aunque sin citarlo que “ningún candidato de los poderes mediáticos” será “nunca” el que “defienda a las clases populares y haga políticas de izquierdas”. El partido morado ha insistido en varias ocasiones que Illa es defendido por los “poderes mediáticos” y de esta manera empieza a activar sus ataques directos al candidato del PSC.