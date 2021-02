Feijóo, en Cataluña: “Los malos gobiernos no son una plaga bíblica. No os resignéis”

En la historia reciente de España, pocos gobiernos pueden presumir de la trayectoria y la solidez de la Junta de Galicia. Cuatro mayorías absolutas avalan a Alberto Núñez Feijóo al frente del gobierno autonómico. De ahí que el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, quisiera contar esta mañana con su presencia en la campaña electoral para ponderar, precisamente, su buen hacer. Feijóo ha hecho especial hincapié en el pasado reciente de Cataluña frente a un presente lleno de incertidumbre. “No nos resignemos a pensar que los malos gobiernos son una plaga bíblica”

Feijoó ha asegurado que “un político no tiene legitimidad para tensionar la sociedad a la que pretende servir, no puede ser una fábrica de problemas, y un partido no puede ser un laboratorio ideológico”. “Cataluña necesita gobiernos que sumen, frente a los que han nacido y crecido desuniendo y dividiendo”, ha reflexionado, pidiendo que los futuros gobernantes de la Generalitat se centren en resolver los problemas.

Alejandro Fernández, por su parte, quiso hablar de “las lecciones que yo he aprendido de Feijóo”, como por ejemplo el valor de la estabilidad política y de los gobiernos para todos. “Cosas que quizás se dan por hechas y que sin embargo echas de menas cuando no las tienes”. Con ello, Fernández quería enfatizar la frivolidad vivida en los últimos años con el procés y cómo el prestigio de las instituciones se resiente. “En los últimos años hemos dado un espectáculo lamentable”, razonaba Fernández. “En el momento que tratas a tus adversarios como enemigos acabas invadiendo el Capitolio, el Parlament o la Conselleria de Economía”. “Al final esa frivolidad te lleva a hablar de soluciones mágicas y a desatender los problemas de la sociedad. No somos la primera sociedad europea que ha caído en las garras del nacionalpopulismo ni seremos la primera en salir”, ha sentenciado.