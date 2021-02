Elecciones catalanas: ¿Funciona ser el candidato de Moncloa?

No es la primera vez que desde el palacio de la Moncloa se impulsa una candidatura a unas elecciones. En la historia reciente queda para la hemeroteca una larga lista de ministros que abandonaron su cargo institucional para encabezar listas electorales. Sin ir más lejos, y dentro del PSOE, el entonces ministro de Industria Jóse Montilla dimitió en julio de 2006 para ser el número uno de las elecciones catalanas en noviembre. El andaluz Manuel Chaves hizo lo propio siendo ministro de Trabajo con Felipe González para presidir la Junta de Andalucía. En el PP, el ejemplo más reciente está en el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, en 2015, quien sería candidato a lendakari en 2016. Por el mismo camino optó Luis de Guindos para ser candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo.

Es, por tanto, un caso usual en la política española y avalada desde La Moncloa. Pero, conviene analizar sí ese impulso puede beneficiar al candidato en cuestión y el efecto que puede producir el eco de su candidatura en el resto de candidatos. Fue la propia oposición la que generó el debate continuo en los medios sacando a colación el «error» de abandonar Sanidad en plena tercera ola de coronavirus. Hasta sus socios en el Gobierno, Unidas Podemos, han encabezado las críticas pidiendo explicaciones y ahora pasando al ataque asegurando que «es el candidato de los poderes mediáticos».

¿Beneficia, por tanto, ser el candidato de Moncloa? La última encuesta “flash” publicada hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas, augura la ventaja del candidato del PSC, que obtendría un 23,7% del voto, casi cuatro puntos por encima de ERC, que se quedaría en un 19,9%. Por detrás se sitúan JxCat (14,6%), En Comú Podem (8,9%), Ciudadanos (7,9%), Vox (6,9%), la CUP (6,8%), el PP (5,8%) y el PDECat (1,5%).

Los expertos en comunicación política consultados por este diario coinciden en señalar que sí. «Siempre que un partido está en el Gobierno su candidato tiene más ventaja», dice Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos en Madrid. «Cuenta con más visibilidad y controlan el efecto de la agenda», respalda Pedro Marfil profesor en la Universidad Camilo José Cela y miembro directivo de ACOP. El consultor del Centro Internacional de Gestión y Marketing Político (CIGMAP) de la Universidad Camilo José Cela, Eduardo González Vega, recuerda que el debate anterior al anuncio de la candidatura de Illa versaba «sobre si los independentistas iban a tener mayoría o no». Ahora todo el mudo habla de Illa, señala. «Ha cambiado la incidencia en campaña y eso beneficia al PSC», indica. «La estrategia del PSOE ha sido muy hábil porque, aunque el resto de partidos le critiquen, siguen hablando de ti, y eso es bueno».

¿Y al resto de partidos le suma o le resta el «efecto Illa»? Marfil explica que el PSC está «obligando a la oposición a posicionarse contra él. La estrategia es buena porque le quitas espacio a otro partido que ya no habla de sus propuestas, le estás restando oportunidades». señala. Vega cree que «los partidos se están equivocando entrando al ‘timing’ que ha lanzado el PSOE. Tienen que instalar otro marco de debate para tratar de llevar la iniciativa», reflexiona.

El uso de La Moncloa

A pesar de que la campaña electoral comenzó el pasado jueves, el PSOE ya había entrado en precampaña una semana antes, cuando Sánchez reunía a su Comité Federal en Barcelona, donde cedió la palabra a Salvador Illa. Sánchez le definió entonces como «el hombre que Cataluña necesita» e Illa respondió presentándose como «el candidato de la gente que quiere pasar página y avanza». El pasado martes, tras el Consejo de Ministros, Illa comparecía por última vez desde Moncloa. Un acto preparado, a todas luces para su despegue electoral, en el que se anunciaba para la prorrogación de los ERTE pero no comparecía la ministra artífice de los mismos, Yolanda Díaz, sino Illa rodeado de la ministra portavoz, y el ministro de Inclusión Social, José Luis Escrivá. ¿Ha usado Moncloa los medios a su alcance para lanzar a su candidato? Y ¿es beneficioso para el conjunto de la democracia? Para Manuel Mostaza es «muy complicado que no hubiera ese uso cuando tienes un cargo institucional», explica. Pero, no es una polémica nueva, como recuerda Pedro Marfil, aunque, advierte que puede ser «nocivo» para las instituciones y que «el político debería ser consciente de que sí está en Moncloa debe representar al conjunto de los ciudadanos y que, si está en el partido, a sus potenciales votantes». Vega aporta que «no es necesario» el uso de Moncloa para promocionar a Illa. «Se puede hacer de manera más elegante y aprovechar la visibilidad que tiene como ministro saliente de otra forma».