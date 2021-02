Otegi arropa a ERC y llama a la participación contra el PSC en las elecciones catalanas: “Si nosotros no vamos, ellos vienen”

La mejor de las encuestas le da a Vox 8 o 9 diputados en las elecciones catalanas del próximo domingo. ERC, sin embargo, ha decidido convertir a la formación de Santiago Abascal en el eje central de su campaña. Sobre su adversario electoral por la presidencia de la Generalitat, JxCat, nada, y sobre los elementos trumpistas y xenófobos cada vez menos disimulados en sus listas, silencio. Con este punto de partida, los invitados estrella del mitin central de campaña han sido Ana Pontón del BNG y Arnaldo Otegi de Bildu. Y Otegi mantuvo el hilo argumental de que todo es derecha y extrema derecha salvo si eres independentista: “Si Salvador Illa gana, gobernará con todos los que no quieren la república catalana. Si nosotros no vamos, ellos vienen”.

En los mítines independentistas hay cosas que nunca cambian. Quizás porque ERC no está demasiado orgullosa de su gestión de la pandemia o quizás porque ya no se estila en la política catalana, pero el programa es lo menos importante de la campaña electoral. Lo importante es hablar de sentimientos, de caminos a recorrer, de épica y de un enemigo común . Un enemigo común que impide esos sentimientos y ese camino: el Estado. Por ese camino retórico transcurieron las intervenciones de los ponentes de ERC: Roger Torrent, Dolors Bassa, Marta Rovira, Pere Aragonés y Oriol Junqueras.

Junqueras, en el tono de prédica que le caracteriza, empezó citando a Joan Maragall: con las palabras se puede hacer mucho daño. Para continuar dando las gracias, uno por uno, a todos los presentes. Repasó las “derrotas” de Cataluña, en 1714 y 1939, se acordó de Juan Carlos I, “cada vez tienen que huir más lejos”, en alusión a los borbones. Por un momento, sin embargo, abandonó el sermón y abrazó la exaltación por y para la “construcción de un país”. “Porque hemos ganado muchas batallas, la de construir un país que ha sabido hacerse cada vez más próspero”. Junqueras invocó la victoria en las urnas de ERC en 1936 que se tradujo en la amnistía de miles de personas incluida la de Lluís Companys.

Otegi, por su parte, ha querido recordar como “la ultraderecha siempre nos monta actos paralelos, porque nunca van a favor de, solo en contra de. Pero algo debemos estar haciendo bien para que se tomen tantas molestias con nosotros”. Y también tiró del argumento histórico: “Estos son los que pasaron frente al no pasarán, los que gobernaron durante 40 años y después reformaron el estado para seguir ahí. Los mismos que fusilaron a companys, pero aquí seguimos”. A su juicio, “si el PSC suma, sumará con todos los que no quieren la independencia, nosotros tenemos experiencia en Navarra y en Euskadi. Su objetivo está claro, impedir que sigais viestro camino hacia la república. Si nosotros no vamos ellos vienen”.

En cualquier caso, lo dicho, del programa electora, ni rastro.