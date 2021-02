Hoy, jueves 11 de febrero se emitirá el último debate de las elecciones catalanas. Tendrá lugar en La Sexta, a las 22 horas y contará con los principales candidatos de las formaciones para presidir la Generalitat de Cataluña. La encargada de moderar el debate será la periodista Ana Pastor.

Los candidatos que participarán en este debate son Salvador Illa (PSC), Lauras Borrás (Junts per C), Pere Aragonés (ERC), Jessica Albiach (En Comú Podem), Alejandro Fernández (PP), Ángels Chacón (PDeCat), Carlos Carrizosa (Ciudadanos), Dolors Sabater (CUP) e Ignacio Garriga (VOX)

El orden de intervención se hará por sorteo. El primero en intervenir será Vox, por lo que Ignacio Garriga iniciará el debate, seguido del candidato de ERC, Pere Aragonés. Luego será el momento de Alejandro Fernández (PP), seguido de Laura Borrás (Junts per C) y Carlos Carrizosa de Cs. Tras ellos, será el turno del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa (PSC), el nuevo en estas lindes y por lo que señalan las encuestas, el favorito para acceder a la presidencia de la Generalitat.

Cerrarán los turnos de intervención Angels Chacón de PDeCat, Dolors Sabater (CUP) y Jessica Albiach (En Comú Podem). Una vez que todos hayan hablado, llegará lo que se conoce como el “minuto final del debate”. Cada candidato contará con sesenta segundos para convencer al electorado. El encargado de cerrar será de nuevo Ignacio Garriga (Vox).