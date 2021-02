Elecciones catalanas: ¿qué se puede hacer y que no en la jornada de reflexión?

Las elecciones catalanas 2021 están a la vuelta de la esquina. Los candidatos se preparan para la jornada electoral del 14F, cuyos resultados estructurarán el Parlament de Cataluña. La campaña electoral finalizó el pasado viernes, dando paso a la jornada de reflexión, tradicionalmente celebrado un día antes de las elecciones cuya finalidad es la de que los ciudadanos sopesen y valoren las propuestas de cada partido para que decidan a quién emitir su voto.

¿Qué está prohibido en la jornada de reflexión?

La jornada de reflexión no viene recogida como tal en la la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aunque en ella sí que vienen recogidas todos las normas que la regulan. En dicho reglamento, se fija que la campaña electoral dure 15 días y que finalice “a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación” (artículo 51), es decir, para estas elecciones en Cataluña 2021 a las 00:00 horas de este sábado.

Por lo tanto, según dicta el artículo 53 de la LOREG, “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”. Asimismo, hasta que de comienzo la campaña electoral “queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales” relacionados con las elecciones.

En caso de que algún partido político o candidato infrinja esta normativa, “serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses” (artículo 144).

¿Se celebra la jornada de reflexión en otros países?

La jornada de reflexión no es algo exclusivo de España. En otros países, como por ejemplo Italia, Francia, Portugal, Rusia o Argentina, tienen una legislación similar a la nuestra. No obstante, en otros países no existe jornada de reflexión, como es el caso de Alemania u Holanda, mientras que en lugares como Reino Unido o Estados Unidos, está legitimado pedir el voto durante la jornada electoral.

La jornada de reflexión se ha calificado en muchas ocasiones como algo “anacrónico” por la evolución de los tiempos y la llegada de las redes sociales. Incluso, la magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, en la víspera de estas elecciones catalanas, ha tildado así esta fecha al considerar que “carece de utilidad y supone una restricción desproporcionada a la libertad de información”, en un mundo digital en el que proliferan los mensajes en redes.