En este domingo de elecciones en Cataluña marcado por la abstención surgen dudas al a hora de ir a votar. El acto de introducir una papeleta en un sobre y depositarlo en la urna parece sencillo, pero genera dudas si se ejerce este derecho democrático para no mostrar apoyo a ninguno de los candidatos que se presentan a los comicios del 14F. La prueba es que la Junta Electoral Central (JEC) ha tenido que aclarar que un voto con una papeleta en blanco debe considerarse nulo. Entonces, ¿qué diferencias hay entre voto nulo, en blanco y abstención? ¿influyen del mismo modo en el resultado o benefician a algún candidato?

Voto nulo

Se considera nulo cualquier voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, que son los que se decantan por alguna candidatura o los que no contienen ninguna papeleta. El Artículo 96 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG), establece las situaciones en las que el sufragio se considera nulo.

- El voto emitido con una papeleta sin sobre se considera nulo, así como los sobres que contengan más de una papeleta de diferentes candidaturas. No obstante, si contiene varias papeletas del mismo partido, se computará como un solo voto válido.

- También son nulos los votos en los que se modifica cualquier contenido de la papeleta. Es decir, si se tachan nombres, se añaden nuevos, se altera el orden de colocación o se incluye cualquier “leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado”. Tampoco son válidos los votos que contengan alguna de estas alteraciones en el sobre que contiene la papeleta. Es este punto es donde se incluyen los votos en forma de protesta que se hacen virales en todas las elecciones y que incluyen bromas y críticas sobre los representantes políticos.

Voto en blanco

El Artículo 96.5 de la LOREG especifica las condiciones que tiene que cumplir un voto para que se considere en blanco. Hay que destacar que estos votos son válidos y cuentan para el escrutinio. La única forma de ejercer el derecho a voto sin apoyar a ningún candidato es esta modalidad. La forma correcta de hacerlo es no introducir ninguna papeleta (u otro objeto) dentro del sobre.

Su nombre puede dar lugar a la confusión. Por eso, la JEC ha recordado este domingo que los sobres depositados en las urnas que contengan papeletas en blanco deben contabilizarse como nulos, pues la ley establece que los votos en blanco son aquellos que no contienen ningún tipo de papeleta.

Abstención

La abstención es el acto de no ir a votar de forma voluntaria, aunque las causas por las que se decida no ejercer el derecho sean ajenas a la situación política, como puede ser enfermedad. Serán castigados con pena de prisión de seis meses a tres año o a multa de doce a veinticuatro meses quienes coaccionen a otros ciudadanos para no votar.

¿A quien beneficia el voto nulo, en blanco y la abstención?

La única modalidad que tiene un impacto en los resultados es el voto en blanco, ya que se contabiliza igual que en el que se apoya a una candidatura. El sistema electoral español sigue el método de la ley d’Hondt y, en el caso de las elecciones autonómicas de Cataluña, para aspirar a obtener representación los partidos políticos deben lograr un mínimo del 3% de los votos. De esta forma, los votos en blanco perjudican a los partidos más pequeños, ya que a aumentar el número de votos totales necesitan más apoyo para pasar el corte. El voto nulo y la abstención, al no contabilizarse en los resultados, no afectan directamente al resultado de las elecciones.