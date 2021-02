Hasta 5,6 millones de catalanes están llamados a las urnas en pleno invierno, coincidiendo con la tercera oleada del coronavirus, a las puertas del primer aniversario del año pandémico y después de meses de severas y prolongadas restricciones. Un contexto que sitúa los comicios del 14-F en un escenario completamente distinto que el de las elecciones vascas y gallegas celebradas en verano, cuando el coronavirus aún daba un respiro.

No obstante, y pese al alud de reclamaciones ciudadanas registradas en las últimas dos semanas, la Generalitat garantiza la constitución de todas las mesas en todos los municipios, aseguró ayer que el 99,9% de los puntos de votación disponen de los miembros suficientes, y el 0,1% restante corresponde a municipios pequeños que no lo han notificado o a casos pendientes de resolución. En este sentido, queda por ver qué ocurre precisamente con las alegaciones aún no resueltas: las personas solicitantes tienen la obligación de acudir hoy al colegio electoral y se resolverán «in situ». En caso de necesidad, la Junta Electoral ha dado luz verde y permite reubicar a suplentes de otras mesas. La Generalitat no prevé problemas.

Cabe recordar que lo largo de estas dos semanas han sido muchas las personas llamadas a las mesas que han reclamado quedar eximidas por motivos que pueden asociarse al temor al virus: como mínimo, un 41% de los miembros citados han pedido quedar excluidos, un dato que podría ser superior ya que no todas las juntas provinciales lo han notificado.

Más cifras inéditas del 14-F: el voto por correo ha crecido de forma excepcional –284.706 personas lo han solicitado, un 350% más que en 2017– y hasta 10.200 agentes de los Mossos y 4.000 policías locales blindarán los colegios electorales en el mayor dispositivo desplegado en unos comicios.

Y es que el virus condiciona una cita inédita y atípica en todos los aspectos, también en el anímico. «No puedo ir a ver a mis padres, ni reunirme con nadie, ni salir de la ciudad, pero puedo pasarme 12 horas encerrado en un sitio atendiendo a unas 3.000 personas». Se trata de uno los testimonios que ha recogido este diario sobre los citados que han reclamado no acudir a las mesas por miedo. Hay que tener en cuenta que Cataluña lleva meses de severas restricciones, con el toque de queda fijado a las 22.00 horas desde finales de octubre y los catalanes sin poder salir de sus municipios durante semanas. De hecho, los desplazamientos están permitidos sólo por comarcas.

Otra de las derivadas del 14-F es precisamente la desafección entre la ciudadanía y la indignación ante una cita convocada en plena tercera ola. La crisis económica y social arrecia y algunos sectores clave han tenido que reducir su actividad al mínimo: los bares y restaurantes apenas pueden abrir unas horas repartidas hasta las 16.30; los comercios tienen que bajar la persiana el fin de semana y los centros comerciales permanecen aún cerrados. «Si somos responsables para ir a votar, también lo somos para ir a tomar el café (...) si se celebran elecciones y mítines, con libertad de movilidad para quien acude a estos actos políticos, entonces que también se abra la restauración, Me parece que es una falta de respeto», ejemplificaba una restauradora barcelonesa coincidiendo con el inicio de campaña.

La indignación ciudadana, así como el temor por la pandemia podrían acabar derivando en una importante abstención que ya pronostican los últimos sondeos. Eso sí, para la jornada de hoy hay que tener en cuenta el dispositivo antiCovid de la Generalitat: por primera vez hay franjas horarias recomendadas para acudir a los centros de votación –las personas de riesgo, de 9 a 12 horas; y los positivos o contactos estrechos, de 19 a 20 horas–, cambian los colegios electorales, habrá un gestor sanitario en cada punto para garantizar el cumplimiento de las medidas y los miembros de las mesas podían someterse a un test de antígenos hasta ayer, con más de un 50% de realizados.

Asimismo, los miembros de las mesas deberán echar mano de un auténtico «kit» antiCovid: trajes de protección individual (EPI), mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes y gafas protectoras , que se tendrán que colocar a última hora coincidiendo con la franja de las personas contagiadas y los contactos estrechos, además de mascarilla y gel durante toda la jornada. Se recomienda llevar el voto preparado y el DNI irá directo a una bandeja para evitar tocarlo en cada votación.