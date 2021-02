Sánchez gana y blinda su estabilidad (inestable)

Noche redonda para Moncloa. Las urnas en Cataluña certificaron el éxito de la «operación Illa» como actor capitalizador del voto moderado y de alternativa al independentismo. Una operación arriesgada que supuso apartar al ministro de Sanidad de la gestión de la crisis del coronavirus en lo peor de la tercera ola para ser no solo candidato, sino llegar a ser president. Un movimiento ganador de la fábrica Moncloa que lanza un doble mensaje. Externo: Sánchez vence y consigue la ansiada estabilidad que lleva persiguiendo desde que llegó al poder. La legislatura, tras la aprobación de los Presupuestos, empieza ahora y la entente con Podemos y ERC se ve fortalecida. Pero también hay un mensaje en clave interna de cara al Congreso que el PSOE celebrará este otoño y en el que la victoria de Illa, tras el paso atrás de Iceta, marca el camino a otros dirigentes, como Susana Díaz, para seguir haciendo competitivo el PSOE.

Salvador Illa ganó ayer las elecciones en votos, pero no tiene fácil llegar a la Generalitat. Por delante quedan días de intensas negociaciones para superar vetos y una convicción: se presentará a la investidura. La suma de izquierdas sale, también la independentista, no así la del constitucionalismo, muy debilitado y agrupado en torno a la opción del PSC. El objetivo del candidato socialista es tomar la iniciativa, no cometerá el mismo error que Inés Arrimadas en 2017 y se postulará ante el Parlament aunque no le salgan las cuentas, con un movimiento en dos tiempos: retratar a todos los partidos y poner en marcha el «reloj de la democracia» para que el «impasse» de ingobernabilidad no se eternice.

También la pugna en el independentismo se ha resuelto en clave favorable para el Gobierno. El hecho de que ERC haya quedado por delante de Junts es un impulso importante a la estrategia de diálogo en Cataluña que emprendió Sánchez con su llegada a Moncloa y en la que ha contado con la connivencia de Junqueras. Cómo se articulen las alianzas en el futuro entre socialistas y republicanos podrá otorgar una mayor estabilidad a la entente que mantienen en el Congreso de los Diputados, si esta se refuerza con una extensión en Cataluña. El primer test del estado de la futura relación entre ERC y PSOE se verá mañana en el Pleno con el debate de la moción que presentó la formación de Gabriel Rufián para promover un referéndum de autodeterminación. Los republicanos podrán, además, defender en clave interna que su papel posibilista con el Ejecutivo ha tenido su respaldo en las urnas.

Menos convulso de lo esperado se antoja el clima en el Consejo de Ministros. El hecho de que los Comunes hayan mantenido el tipo anticipa un periodo de tranquilidad después de meses de oposición interna por parte de los de Iglesias, que no lastran la suma de izquierdas en Cataluña. En Moncloa había preocupación porque un mal resultado de la marca morada pudiera generar más inestabilidad y, aunque no rentabilizan su presencia en el Ejecutivo para subir en escaños, aguantan el tipo tras debacles registradas en Galicia y País Vasco. Sin embargo, no todos los temores se disipan pues los morados han conseguido doblar el brazo a los sondeos que les otorgaban pérdida de escaños y esto obedece al protagonismo que Iglesias ha adquirido en la recta final de la campaña con el cuestionamiento a la democracia.

La relación con Casado

El «sorpasso» de Vox a los populares también tiene su efecto para Sánchez. La relación con Casado no atraviesa su mejor momento, pero será clave cómo decida el PP gestionar la resaca de los resultados del 14-F para su futuro entendimiento en los grandes asuntos de Estado. La necesidad de tiempo para recomponerse o un posible viraje hacia postulados más radicales, alejaría cualquier acuerdo en el corto plazo. El que se retrasó y que estaba sobre la mesa, a la espera de que pasaran los comicios catalanes, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Moncloa sigue a la espera de Casado para elegir al nuevo gobierno de los jueces, mientras en paralelo avanza en la reforma de sus facultades para que no puedan realizar nombramientos.