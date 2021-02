Estos son los 11 diputados de Vox que irrumpen en el Parlament

Las elecciones catalanas dejaron ayer varios vencedores. Salvador Illa se convirtió en el triunfador de la noche, al demostrar que sí existía el “efecto Illa” y alzarse con el mayor número de votos. No fue el único protagonista. El independentismo también se erigió como gran ganador de la jornada, al conseguir en las urnas una cota de poder mayor, siempre que unamos los escaños de la CUP a los de ERC y JuntsxCat. Pero si alguien se mostró ayer victorioso fue Vox y sus once diputados, que irrumpen en el Parlament, haciendo historia y desbancando a Ciudadanos y Partido Popular, que apenas llegaron a los nueve escaños entre los dos.

La formación de Ignacio Garriga y Santiago Abascal pasó de la nada al todo, de cero a once, con el 7,7% de los votos. Y lo más importante, se coloca como la cuarta fuerza política en el Parlament tras su sorpasso al PP y Cs. Once desconocidos, en su mayoría, que a partir de ahora dejarán de serlo. Pero, ¿quiénes son esos once “aguerridos” que harán frente al independentismo a partir de ahora?

Estos son los 11 “elegidos” de Vox

Por Barcelona

► Ignacio Garriga Vaz de Concicao: Diputado por Barcelona. Casado y padre de cuatro hijos. A sus 34 años es licenciado en Odontología. De madre ecuatoguineana y padre belga, Garriga tiene profundas convicciones cristianas y se convirtió en diputado en el Congreso tras las elecciones del 10-N.

► Antonio Gallego Burgos: Diputado por Barcelona. Economista, de 45 años. Militante del PP hasta el 2019. Ha sido diputado en el Congreso, en el Parlament, miembro de la Diputación de Barcelona y concejal en el Prat. Es el autor del eslogan “Menos inmigración ilegal y más aparcamientos”.

► Juan Garriga Domenech: Diputado por Barcelona. A sus 47 años, es administrador de patrimonios y gestor de herencias. Es el primo de Ignacio Garriga y mano derecha del portavoz Jorge Buxadé. Miembro de diversas asociaciones por la libertad Educativa y la familia. Presidente de Vox Barcelona. Está imputado por un supuesto delito de odio y está a l a espera de juicio.

► María García Fuster: Diputada por Barcelona. 47 años. Es médico especialista en anestesiología y reanimación y fue profesora asociada Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona entre 2011 y 2012. Forma parte del equipo de trasplante renal del Hospital Universitario de Bellvitge. Miembro de la SEDAR.

► Mónica Lora Cisquer: Diputada por Barcelona. Secretaria y tesorera de Vox Barcelona. Concejal del Ayuntamiento de Mataró durante ocho años, Lora también está imputada por un supuesto delito de odio a inmigrantes por ser la autora intelectual, junto con Juan Garriga, de una campaña de propaganda del partido xenófobo Plataforma por Cataluña.

► Andrés Bello Sanz: Diputado por Barcelona. 59 años. Es licenciado en Derecho y máster en Dirección Pública. Trabaja en una multinacional española.

► Manuel Jesús Acosta Elías: Diputado por Barcelona. A sus 51 años, es docente, licenciado en Geografía e Historia, máster en literaturas hispánicas y doctor en Filología.

Por Gerona

► Alberto Tarradas: Diputado por Gerona. A sus 25 años, habla cuatro idiomas, español, catalán, inglés e italiano, y está al frente de Vox Gerona desde 2016. Técnico Superior en Comercio Internacional. Ha trabajado varios años en el sector. También trabajó un año en el Parlamento Europeo. Tarradas se dio a conocer por su enfrentamiento con el rapero Valtonyc, exiliado en Bruselas, el día que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo por los hechos del 1-O.

Ni el macarra de Valtonyc ni el golpista huido de Puigdemont van a quitarnos lo que nos pertenece a todos: ESPAÑA 🇪🇸



Hoy, gracias a @vox_es se ha hecho justicia. pic.twitter.com/pVueBwpl9k — Alberto Tarradas Paneque (@AlbertoTPaneque) October 14, 2019

Por Tarragona

► Isabel Lázaro Pina: Diputada por Tarragona. Es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y preside Vox en Tarragona. En 2015, Lázaro Pina concurrió a las elecciones bajo las siglas del PP.

► Sergio Macián De Greef: Diputado por Tarragona. Tiene 46 años, está casado y con dos hijos. Ejerció como abogado entre 1998 y 2010, año en el que entró en el Cuerpo Nacional Superior de Letrados de la Administración de Justicia. Actualmente con destino en uno de los juzgados de Tarragona.

Por Lérida

► Antonio Ramón López Gómez: Diputado por Lérida. 47 años. Cursó sus estudios de EGB en el colegio de los Maristas. Más tarde, realizó su Formación Profesional de Mecánica en el Colegio Episcopal. Fue coordinador de Zona en Peugeot y, actualmente, es empresario inmobiliario. Fue concejal de Urbanismo y segundo teniente alcalde en el Ayuntamiento de Benavent de Segrià entre 2011 y 2014.