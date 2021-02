Podemos consigue aguantar el envite electoral. Logra salvar los muebles tras los últimos debacles en Galicia y País Vasco pero con un resultado agridulce, aunque suficientes para seguir apostando por un tripartito para salvar la gobernabilidad en Cataluña

La marca catalana se queda en la cuarta fuerza con los mismos escaños que en 2017 perdiendo hasta 182.000 votos. Pasa de las 326.000 papeletas de 2017 (7,4%), cuando el candidato era Xavier Domènech, a los 144.037 de este 14 de febrero (6,8%) bajo la candidatura de Jéssica Albiach. El partido retiene sus ocho escaños, a pesar de que Vox logra situarse por encima de ellos, desplazándose así a la sexta plaza política en el Parlament, solo por delante de Ciudadanos y el PP.

Los datos son un síntoma que debería forzar las alarmas en la sede morada, a pesar de que salva los muebles, en un momento crucial en el que pierden fuerza en los territorios. El escenario de convertirse en sexta fuerza no entraba en sus análisis previos. Si bien eran conscientes de que no lograrían aterrizar entre las dos primeras plazas, el partido confiaba en que la bolsa de indecisos se inclinara ayer en la urna morada. Ello confirma la teoría de que el partido minoritario no rentabiliza igual los logros obtenidos en Moncloa se materializaba ayer en Podemos. Tercer aviso, de hecho, de los electores morados.

Sin embargo, los datos confirman que la estrategia iniciada por el propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de comenzar a cuestionar la democracia, funciona. Una partida diseñada por la formación con el objetivo de recuperar al votante desencantado, aquel crítico contra el sistema que llegó a confiar en los morados en 2016.

Apostar por el tripartito

Tras el análisis electoral que se producirá en los próximos días, el objetivo de Podemos será el de buscar desde el minuto uno las alianzas imprescindibles para entrar en el Govern. Una alianza con el PSC y ERC, a pesar de que ambos mantienen, de momento, vetos cruzados. Iglesias emulará la estrategia que mantiene en el Congreso de tenderse como hombre puente entre el PSOE y ERC para resolver los pactos en el Congreso de los Diputados.

De hecho, Jéssica Albiach ya ha anunciado que llamará hoy al candidato del PSC, Salvador Illa, y al de ERC, Pere Aragonès, para emplazarles a negociar tras las elecciones. “El Govern de izquierdas es posible. Es más, diría que es imparable”. El fin del vicepresidente segundo es el de buscar las coaliciones de gobierno a nivel territorial para apuntalar la coalición en Madrid.