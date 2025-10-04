Empiezan las oposiciones de Guardia Urbana y Bomberos en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona abrió para este año una convocatoria para agentes de la Guardia Urbana y otras para el cuerpo de Bombers de Barcelona. Hoy, los aspirantes han iniciado las pruebas de acceso. En total, más de 4.600 personas se examinan para las 134 plazas de GUB y las 60 de bomberos.

Según explica en un comunicado el consistorio, el proceso de selección finalizará a finales de 2026, y con estas convocatorias el Ayuntamiento pretende mantener una plantilla de 3.500 agentes de la Guardia Urbana y casi 800 efectivos de Bombers de Barcelona.

Por primera vez, los aspirantes al cuerpo de Bombers de Barcelona deben acreditar, al menos, el título de Bachillerato o un nivel de estudios equivalente.

Según datos municipales, del total de aspirantes, 1.213 son mujeres, lo que representa el 32,4% de los candidatos a la GUB y el 20,1% de bomberos.