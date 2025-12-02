Enfermeras de Cataluña protestan por su "situación límite" ante la conselleria de Salud

Un centenar de enfermeras, según el sindicato convocante, Satse, se han concentrado este martes ante la sede de la Conselleria de Salud de la Generalitat en Barcelona para protestar por la "situación límite" que vive la profesión en Cataluña.

Han leído un manifiesto que, bajo el lema 'Enfermera Sobrecargada', reclama ratios seguras, planificación "realista", respeto profesional e inversión inmediata en sanidad pública, informa Satse en un comunicado.

El sindicato critica una sobrecarga "generalizada", tanto en los grandes hospitales como en atención primaria, y señalan que las plantillas son ajustadas y que la falta de refuerzos obliga a los profesionales a asumir más pacientes de los que es seguro, en sus palabras.

Satse asegura que la situación de sobrecarga se agrava por una gestión de personal "ineficiente", en especial en picos estacionales de demanda o campañas, así como que los protocolos y competencias ampliadas se imponen sin planificación ni recursos.

Diálogo y movilizaciones

Afirman haber pedido diálogo en reiteradas ocasiones a la Consellera de Salud, Olga Pané, pero que solo se reúne "bajo la amenaza de movilizaciones". Apuntan que la falta de voluntad es "especialmente grave" en un momento en el que se han impulsado proyectos de cambio como los Centros de Salud Integral de Referencia (CSIR) o la atención domiciliaria integrada.

Satse Catalunya advierte de que continuará con las movilizaciones si no recibe "respuestas inmediatas".