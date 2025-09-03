Entidades piden a Espadaler que se reúna con Marlaska para trasladar a la Policía de Via Laietana

Las entidades memorialistas miembros de 'Via Laietana 43: Fem Justicía, fem Memòria' han pedido al conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, que se reúna con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle el traslado de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Via Laietana de Barcelona a las dependencias de La Verneda.

Así lo han dicho a Europa Press miembros de las entidades que estuvieron en el encuentro del martes en el Departament y que se están "insatisfechos" con que el edificio haya sido declarado Lugar de Memoria Democrática mientras se mantiene la actividad policial.

"No lo consideramos suficiente, sino algo simbólico", dicen las fuentes consultadas, que aseguran haber pedido a Espadaler que la Generalitat intervenga para que se efectúe el traslado de la Jefatura, que depende del Ministerio del Interior.

Afirman que la Ley de Memoria Democrática establece verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y que no puede haber reparación para las víctimas si "simplemente se coloca una placa" pero se mantiene la actividad policial.

Espacio de memoria

Las entidades recuerdan que este edificio fue la sede histórica de la Brigada Político Social en el franquismo, por lo que consideran que debe destinarse "sin más demoras e íntegramente" a un espacio de memoria.

Sostienen que no es aceptable ninguna propuesta intermedia que contemple su doble uso y piden que se efectúe la transferencia tanto del edificio como de su fondo documental a las instituciones catalanas.

El objetivo, explican, es transformarlo en un espacio íntegro de memoria, de archivo documental y en un centro de interpretación de la impunidad y la tortura contando con la participación de las entidades de memoria y de las personas represaliadas.