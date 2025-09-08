ERC pondrá a prueba al PSOE con una proposición de ley para que Cataluña recaude el IRPF

Esquerra Republicana de Cataluña presentará esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que el Gobierno delegue en Cataluña la recaudación y gestión íntegra del IRPF. Así lo han anunciado Gabriel Rufián, líder del grupo en el Congreso, y Oriol Junqueras, presidente de la formación. Según ellos, no se trata de dotar de más músculo a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), sino de habilitarla legalmente para recaudar y gestionar el impuesto. A dicha norma, dicen, podrán acogerse las comunidad autónomas que quieran.

La proposición de ley pretende modificar tres leyes: la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas y la Ley de cesiones de Tributos. La primera de ellas, al ser orgánica, requiere mayoría absoluta en el Congreso. Las otras dos, mayoría simple. La modificación de estas tres leyes dotaría a Cataluña de competencias para poder recaudar el IRPF. "Hasta que Cataluña no tenga capacidad para recaudar, no tiene sentido ni imponer un calendario, ni dotar de más recursos a la ATC", aseguran en la formación.

Si se aprueba esta proposición, han dicho, Cataluña pasaría de recaudar 5.000 millones de euros en IRPF a 30.000, "lo que cubriría buena parte de los presupuestos de la Generalitat y daría mucho más márgen para gastar y poner estos recursos a disposición de los servicios públicos, la educación, la vivienda, la sanidad o la investigación", ha afirmado Junqueras.

"El PSOE no cumple"

Tal y como han recordado Junqueras y Rufián, la propuesta "recoge con prescición y exactitud el pacto rubricado en el acuerdo de investidura con el PSC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa, y que fue avalado por el Comité Federal del PSOE". A pesar de que en su día tanto el PSOE como el PSC reconocieron este acuerdo, "a día de hoy no lo quieren cumplir", ha afirmado Junqueras. De este modo, si los socialistas no apoyan esta proposición, "no habrá negociación presupuestaria con ellos, ni en el Estado ni en Cataluña", ha afirmado Junqueras. Sin embargo, ha dicho, la negociación presupuestaria no depende solo de esta proposición, sino que dependerá también de los avances en la modificación del modelo de financiación singular para Cataluña, es decir, una cuestión es la recaudación y gestión del IRPF y otro es el modelo de financiación. La postura socialista con ambas (en la formación insisten en que quieren desvincular una de otra), condicionará el apoyo de ERC a sus presupuestos.

Según Junqueras, la propuesta se basa en el modelo presentado por INDRA a petición del Govern de Cataluña. De este modo, si el PSC y la Generalitat se oponen, "estarían desautorizando a INDRA". "Hay que ver si el Govern de Cataluña se pondrá de lado de la gente de Cataluña y empujará al PSOE a aprobar esta proposición", ha asegurado el líder republicano.

Del mismo modo, Rufián ha hecho un llamamiento "a todas las fuerzas políticas regionales, independentistas o soberanistas del País Vasco, de Galicia, de Valencia y de Cataluña" a votar a favor. "Tenemos que recordar que ERC tiene solo siete diputados de un total de 350 en el Congreso, por lo que necesitamos ayuda de una mayoría absoluta que existe, siempre y cuando Junts deje de votar con PP y Vox", ha afirmado.