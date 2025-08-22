Si eres catalán tienes que especificar si eres independentista o no: "Me toca bastante las narices"

Hablar sobre el independentismo en las redes sociales es de vital importancia porque visibiliza un debate que no todo el mundo comprende, sobre todo aquellos que no son españoles. En la actualidad, existen experiencias de catalanes que sienten la necesidad de aclarar constantemente que ser catalán no equivale automáticamente a ser independentista. Sobre esto mismo ha hablado una creadora de origen catalán en TikTok.

Sobre este tema ha hablado Helena, también conocida como 'Mami de tres' o @mami.de_tres, una influencer de origen barcelonés que muestra "vida real con humor y exagerando". Por supuesto, es una madre que comparte cómo es su maternidad desde la espontaneidad y la naturalidad, sin buscar ningún tipo perfección. En cuanto al tipo de contenido que publica, se pueden destacar escenas cotidianas sobre la propia maternidad desde un punto de vista sencillo y espontáneo.

"Siempre nos preguntan que de dónde somos"

Lo cierto es que, y muy apartado de la temática habitual de sus vídeos, ha realizado una publicación en la que ha hablado de los ciudadanos de Cataluña y de la facilidad que hay en España de decir que todos los catalanes son independentistas. Se la ha visto muy crítica con respecto a este tema y ha asegurado que las personas de esta Comunidad Autónoma tienen más complicado decir la tierra a la pertenecen que los de otras comunidades.

Nada más comenzar con este testimonio, Helena comienza a ofrecer algo de contexto sobre cuál es su situación. "Yo soy catalana, pero de familia asturiana y veraneamos todos los años en Asturias, Semana Santa, Navidades... ", informa. A partir de ahí, expone y ejemplifica que cuando se van a comer o cenar a un restaurante, en todas las ocasiones les ocurre lo siguiente: "Siempre que estamos en una mesa y estamos un rato hablando con el camarero, porque somos bastante gente de hablar, nos dicen: ¿Pero de dónde sois?", revela.

"Ah, vale, ahora lo entiendo todo"

Por supuesto, la respuesta de esta influencer es que son de Barcelona, a lo que le contestan con un sutil "uy... pues no lo parece". Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, se siente en la obligación de asegurar a quien le pregunta que no son independentistas. "Tengo que decir: sí, somos catalanes, pero no somos independentistas", detalla. Tras aportar estas declaraciones, terminan diciéndoles lo siguiente: "Entonces dicen: ah, vale, ahora lo entiendo todo".

Insiste en esa idea de que "es como que siempre tenemos que recalcar que no somos independentistas, y es algo que me toca bastante las narices y me molesta profundamente". Las causas de estos enfados tienen que ver con que otras personas sí que pueden decir que son de una Comunidad Autónoma diferente sin tener prejuicios. "Veo a la gente de otras comunidades que dicen: soy sevillano, y la gente feliz, contenta de que lo diga", explica.

"Ser independentista no te convierte en mala persona"

La realidad, según 'Mami de tres', es que "yo no puedo decir que soy catalana porque el catalán ya lo clasifican con independentista". Por supuesto, y como era de esperar, la sentencia final es muy clara. "No señores, no todos los catalanes somos independistas", declara. En el caso concreto de esta influencer, podemos ver a una mujer que se siente "del mundo, de Europa, de España y luego de Cataluña. Uno no es de donde nace, sino de donde pace". Tras estas palabras, este testimonio llega a su fin.

