Esta es la ciudad donde más se puede negociar el precio de compra de una vivienda en Cataluña

En un contexto con tensión en los precios de la vivienda y la dificultad de acceso a la compra en Cataluña, la capacidad de negociación entre compradores y vendedores se ha convertido en un factor clave del mercado inmobiliario.

En este sentido, el portal inmobiliario Fotocasa ha realizado un estudio sobre el margen de negociación en cada capital de provincia catalana. La directora de Estudios y portavoz de la empresa, María Matos, señaló que "es habitual que la demanda busque precios más ajustados a su realidad financiera y que cuando la oferta no acompaña, la brecha se dispare. Ante este desfase, la principal forma de llegar a un acuerdo es a través de la negociación".

El informe muestra que Tarragona es la capital de provincia catalana con mayor margen para negociar la compra de una vivienda, seguida de Barcelona y Lleida. Girona, por el contrario, es la ciudad con menor margen, es decir, donde existe una diferencia menor entre precio ofertado y demandando para adquirir una vivienda.