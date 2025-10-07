Un estadounidense asegura que Madrid es totalmente superior a Barcelona para viajar: "Es algo increíble"

Corey, también conocido como @coreyyy.exe en la red social TikTok, es un joven influencer de origen estadounidense que en la actualidad está viviendo en España. De hecho, en eso se centra principalmente su contenido, en aspectos que tienen que ver con el español. Traducciones al inglés, dialectos, cultura... todo tiene cabida en este perfil.

En este sentido, una de las publicaciones que ha generado mucha interacción por parte de sus seguidores ha sido aquella en la que ha hablado de Madrid, ciudad en la que estuvo de vacaciones hace pocos meses; ahora se encuentra en la Costa Brava. Se trata de un vídeo en el que se graba a sí mismo hablando de lo que es, para él, la capital española: la mejor ubicación española posible para ir de viaje durante el verano.

"Madrid es una ciudad increíble en la que estar durante el verano"

Nada más comenzar con su testimonio, Corey ya ofrece las siguientes declaraciones: "Madrid es una ciudad increíble en la que estar durante el verano", asegura. Todo esto no se debe tan solo a una razón, sino más bien por dos. La primera de ambas está relacionada con el turismo, sector en el que España es potencia y bate récords un año sí y otro también.

Cuando las altas temperaturas azotan, lo normal es que la gente se haga las maletas y se vaya a disfrutar de un lugar con un clima más agradable, como las zonas costeras de nuestro país, por ejemplo. Esto es algo que estaría beneficiando en gran medida a Madrid, ya que "el nivel de turismo aquí es muchísimo más bajo comparado con el de Barcelona, Sevilla u otras zonas costeras. Además, mucha gente se va de la ciudad. Así que lo que te queda es un montón de rincones tranquilos, en paz y con un ambiente muy local", arroja.

Los turistas de Madrid suelen ser parejas o gente que busca algo tranquilo"

La segunda explicación también está centrada en el turismo, aunque en esta ocasión se hace hincapié en el tipo de turistas que llegan a Madrid. La capital de España es una ciudad muy internacional, por lo que montones de extranjeros suelen ir a visitarla en cualquier momento del año. Por ello, pueden viajar a la ciudad todo tipo de personas. Familias, jóvenes, matrimonios maduros, estudiantes... de todo.

Sin embargo, existe un rango muy claro de turistas que viajan a España,según este creador estadounidense. La gente que viene "suelen ser parejas o gente que busca algo tranquilo. De esos que van de tapas, visitan un par de museos, se compran algún Picasso... ese rollo", declara. De hecho, explica que lo que no están buscando es desenfreno sino que algo más tranquilo, "aunque si quisieran, lo encontrarían muy fácilmente", continúa.

"Madrid es un contraste enorme con la intensidad, las multitudes y el jaleo que se vive en Barcelona"

Corey es un chico joven aficionado al mundo de la música, por lo que seguramente será una persona a la que le guste disfrutar de espacios o eventos en los que las canciones sean protagonistas, como puede ser un concierto, una fiesta o una buena noche de discoteca. Prueba de ello son casi todas las ciudades españolas, pero lo que interesa en este artículo es Madrid. Lo cierto es que en toda la ciudad "hay un montón de fiestas y festivales", sobre todo en la época en la que subió este vídeo (julio).

Sin embargo, eso no quita que "en general, Madrid se vuelva súper traqnuila". Para concluir con su testimonio, este creador ofrece las siguientes palabras y asemeja la situación con Barcelona: "Madrid es un contraste enorme con la intensidad, las multitudes y el jaleo que se vive en Barcelona".