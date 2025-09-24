Es estadounidense, llega a Barcelona sin un solo euro y al final del día le sobra dinero: "Gané alrededor de..."

Blake Robert, también conocido como @theblakerobert en la plataforma TikTok, es un joven influencer de origen estadounidense que se dedica al mundo de la música, sobre todo a tocar la guitarra. Entre sus principales publicaciones, se pueden ver contenidos que están relacionados con la perspectiva que tiene un turista extranjero sobre el país al que viaja. Echando un vistazo a lo último que ha compartido en su perfil, se pueden observar vídeos en los que habla sobre Alemania o Canadá, sobre los problemas que le surgieron en México o sobre el día en el que su instrumento musical se le estropeó.

La realidad también es que este tiktoker está realizando varias publicaciones pero sobre un mismo tema, aunque también hay un pequeño matiz. Blake Robert está recorriendo varios países del mundo sin disponer de un solo euro. Aparte de los ya mencionados, otros casos son los de Italia, Reino Unido o, directamente, el de España, el caso que ahora interesa en este artículo. Nada más comenzar con su testimonio, este turista anuncia lo siguiente:

"Hoy vuelo a Barcelona literalmente sin dinero y tendré que sobrevivir 10 días así"

"Hoy vuelo a España literalmente sin dinero. Durante los próximos 10 días, sobreviviré únicamente con el dinero que gane tocando mi guitarra". A partir de ahí revela que el aeropuerto en el que ha aterrizado es el de Barcelona y que el tren al centro de la ciudad ya le cuesta dinero. Por ello, lo que debe hacer ahora es tocar en el aeropuerto para conseguir los 5,70 euros que cuesta un billete. Tras preguntar a un miembro de seguridad si está permitido tocar la guitarra, procede a ello pero otros dos miembros de seguridad vienen a hablar con él.

No ocurrió nada malo. Parece ser que tocar en el aeropuerto no está permitido, pero estos miembros se tomaron bien que estuviera ahí tratando de conseguir dinero con su talento. "Olvídate del dinero, allí tienes un autobús gratis" le comentaron, por lo que emprendió su camino en busca de este medio de transporte. "Bueno, los de seguridad me pusieron en un autobús cualquiera gratis, así que veamos a dónde me lleva", razona.

Finalmente, termina llegando al centro y ahora "es hora de ganar algo de dinero". Una vez estaba apunto de instalar sus altavoces para tocar la guitarra frente a la Sagrada Familia, otro músico le explica que se debe solicitar un permiso para poder tocar ahí. Pero, por otro lado, está el caso de hacerlo en el Arco del Triunfo, ubicación que está exenta de tener que solicitar algún tipo de autorización.

Al final del día terminó recaudando 32 euros tocando la guitarra

Ahí se respira un gran ambiente musical. Por ejemplo, Blake Robert enfoca a una banda compuesta por seis hombres situadas justo bajo al Arco, por lo que explica que "esperaré hasta que terminen". Hasta el momento en el que terminaron, anuncia que conoció a dos jóvenes italianas que le pidieron que les cantara una canción. Tras ello, su nuevo escenario ya estaba disponible y se puso a tocar ahí la guitarra. Cuando terminó su pequeño concierto, terminó ganando "solo 32 euros, pero encontré un lugar de tacos muy barato a la vuelta de la esquina".

Comida y alojamiento por 25 euros: le sobra 7 euros

El establecimiento al que entra es muy similar al de uno cuyo servicio es de comida rápida. Un precio asequible en el que se podrá comer el producto en menos de cinco minutos. Este influencer se pidetres tacos de cerdo, otro tres de cerdo también pero desmenuzado y dos de pollo. "Todo esto fueron ocho tacos por tan solo ocho euros", dice a la vez que expresa que ya ha encontrado un lugar en el que alojarse, muy barato también. "Encontré un hotel por 17 euros, así que voy a registrarme y descansar un poco", declaraciones con las que este testimonio llega a su fin.