Un estadounidense que vive en Barcelona, perplejo por cómo se tratan a los niños en España: "No se habla lo suficiente de ello"

Los testimonios en las redes sociales tienen un poder único para compartir experiencias personales de la forma más cercana y auténtica posible, sobre todo cuando alguien hace una observación sobre una cultura distinta a la suya. Un ejemplo de ello ha sido el caso de un norteamericano que ha comparado cómo se tratan a los niños pequeños en EE.UU y en España.

Este ha sido el testimonio que ha compartido Brennan Abroad, también conocido en redes sociales como @brennan_abroad, "un estadounidense nacido y criado que se mudó a España". En cuanto al tipo de contenidos que publica, podemos encontrar temas relacionados con los siguientes aspectos: reflexiones sobre choques culturales y educación geográfica, diferencias y experiencias cotidianas entre EE.UU y España y exploración gastronómica sobre el territorio español.

"Son muy acogedores e interactivos con los niños"

Eso sí, el tema que es de interés en esta ocasión es el de cómo tratan a los niños en España, "una cosa de la que creo que no se habla lo suficiente", según este influencer americano. Brennan tiene "dos hijas pequeñas" y la experiencia que se está llevando de nuestro país es bastante buena. Nada más comenzar con el testimonio, es claro sobre cuáles son sus pensamientos. "Aquí son muy acogedores e interactivos con los niños", anuncia.

A raíz de esto, no sabe determinar con exactitud cuántas veces a ido con sus hijas a la calle o algún sitio. No obstante, lo que siempre ocurre cuando salen a la calle es lo siguiente: "La gente se acerca y empieza a jugar con ellas o a interactuar con ellas de una manera positiva", revela. Parece ser que en Estados Unidos ocurre lo contrario, ya que afirma que "aquí no se las ve como una molestia. No se consideran una molestia en absoluto".

"No sé si esto es algo que ocurre en toda Europa"

Tras un claro "no sé si esto es algo que ocurre en toda Europa", comienza a exponer cuál está siendo su experiencia de una forma mucho más detallada. Realiza las siguientes declaraciones: "Por mi experiencia aquí, tanto con personas mayores como con gente joven, simplemente adoran a los niños, les gusta estar con ellos, jugar con ellos e interactuar en general".

Sus recomendaciones son muy claras, ya se que si tuviera que animar a alguien que tenga dudas sobre viajar o no a España en relación a este sentido, la respuesta de Brennan es de lo más concluyente. "Sí. Si tienes hijos y vienes aquí, debes saber que probablemente la gente se acerque a ti y, como ahora ya sabes, serán muy cercanos con tus hijos", argumenta.

"Simplemente, aman a los niños en general"

Este pensamiento puede radicar en la idea de que casi todos los españoles pueden estar obsesionados con los niños pequeños, pero esto en realidad no es para nada así. Tan solo gustan mucho los niños porque son reconocidos como el mayor de los regalos, como en gran parte de todos los países del mundo. Es así que el comportamiento de los habitantes de España "no tiene que ver con una manera rara, sino que creo que aquí, simplemente, aman a los niños en general", concluye.

El apartado de los comentarios también ha sido muy claro. Todos los usuarios han aportado la misma opinión que este estadounidense o la han apoyado, como también han ofrecido una profundización de esta información. Por ejemplo, ha quien dice que "en Italia es lo mismo", como también está quien apunta a los abuelos: "También a nuestros abuelos. Todos los queremos y los respetamos". Por ello, a continuación se va a ofrecer un listado con los comentarios más destacados del vídeo: