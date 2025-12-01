Estas son las claves para entender la crisis de la peste porcina africana en Cataluña

El Govern detectó el pasado viernes dos casos positivos de peste porcina africana(PPA) en jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona. Una enfermedad a la que vuelve a medirse la comunidad autónoma y España, tres décadas después del último caso detectado, en noviembre de 1994. Por el momento, el Ejecutivo catalán confirmó este lunes que no se han producido todavía nuevos positivos en la autonomía. Estas son las principales claves de lo que ha ocurrido hasta el momento y las consecuencias que pueden derivarse de esta afección en Cataluña:

1- ¿Cuántos casos de contagio existen?

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, precisó este lunes en rueda de prensa que actualmente solo existen dos positivos, tal y como se confirmó la semana pasada. Estos dos cerdos infectados se localizaron, en concreto, entre las zonas boscosas que se encuentran en las cercanías de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallès, en un área que cruzan diversas carreteras catalanas, entre ellas las autopistas C-58 y la AP7. Sin embargo, hay ocho animales sospechosos de contagio que están siendo analizados por el laboratorio central de Madrid, de los 40 animales estudiados hasta el momento.

2- ¿Se transmite a los humanos?

Esta enfermedad no afecta a los seres humanos:no se pueden contagiar ni por contacto directo con los animales contagiados o por consumir su carne. La afección, no obstante, sí que es altamente infecciosa para los jabalís y especies similares, dado que la tasa de mortalidadpara aquellos cerdos salvajes contaminados es de casi el 100%, una vez han pasado entre seis y 20 días de la infección. El virus, además, puede propagarse a través de ruedas de coche, suelas de zapato u otro material contaminado.

3- ¿Cómo se inició el brote?

Por ahora, no está confirmado qué motivos llevaron al contagio y a la posterior muerte de dos jabalíes por PPA. El conseller Ordeig expresó que "todavía es temprano para saber cuál es el origen del foco". No obstante, el Ejecutivo catalán no descarta que la causa del mismo sea el consumo de un embutido en mal estado por parte de los cerdos salvajes. "El brote se ha detectado en una zona donde circulan muchos camiones y hay áreas de servicio. La posibilidad de que un jabalí haya ingerido comida infectada es elevada", se deslizó.

4- ¿Ha afectado a las granjas?

No. Los animales estudiados en las 39 granjas que están en el radio de 20 kilómetros desde el punto de donde se detectó el brote, han dado todos negativo en las pruebas. Cataluña cuenta con unas 5.000 granjas de porcino.

5- ¿Qué restricciones se han aplicado?

La Generalitat de Cataluña ha establecido dos radios de 6 y 20 kilómetros con restricciones para tratar de detener el contagio.

En el primer radio , que afecta a 12 municipios, se ha cerrado totalmente el acceso al medio natural, la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales, la prohibición de cualquier actividad en zona rústica por motivos de bioseguridad y la instalación de barreras físicas y químicas, como también las trampas para el control de jabalíes.

, que afecta a 12 municipios, se ha cerrado totalmente el acceso al medio natural, la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales, la prohibición de cualquier actividad en zona rústica por motivos de bioseguridad y la instalación de barreras físicas y químicas, como también las trampas para el control de jabalíes. En el segundo radio, que incluye a 64 municipios, se aplican restricciones específicas como las siguientes: limitación de actividades de ocio, de caza y vinculadas a la biodiversidad, prohibición de aquellas actuaciones que puedan interferir en las labores de control poblacional y bioseguridad, y queda restringido el acceso a la totalidad del Parque del Collserola para las actividades de ocio.

En total, quedan afectados 76 municipios, incluyendo Barcelona, siendo las 12 localidades más afectadas: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

6- ¿Qué recomendaciones debe seguir la población?

La importancia de la colaboración ciudadana frente a esta problemática juega un papel importante, según el Govern. Así pues, cualquier ciudadano que vea un animal muerto o enfermo debe llamar al teléfono de emergencias 112 y activar así al cuerpo de Agents Rurals. Desde el pasado sábado, 384 llamadas han sido derivadas a este cuerpo. Por otro lado, se insta a los ayuntamientos a limpiar papeleras y contenedores y se prohíbe a la ciudadanía a dar de comer a los jabalíes.

7- ¿Cuáles son las consecuencias económicas?

Las pérdidas por la peste porcina ascienden alrededor de 3.000 millones para Cataluña. De hecho, la autonomía exportó el año pasado 3.000 millones de carne porcina: 2.000 al mercado europeo y otros 1.000 a países que se sitúan fuera del viejo continente. Varias naciones extracomunitarias ya han bloqueado temporalmente sus exportaciones procedentes de España, el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo. Los mercados de Japón, México y Taiwán ya han suspendido este tipo de convenios con el país.China, por su parte, ha bloqueado las 12 empresas de la provincia de Barcelona.