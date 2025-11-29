Estas son las nuevas palabras del diccionario catalán en 2025: de 'procastinar' a 'wok'

La Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans ha actualizado el Diccionari de la Llengua catalana de l'IEC (DIEC) con 117 artículos nuevos y 258 modificaciones o ampliaciones, en 2025, con un total de 375 novedades, entre las que hay las incorporaciones de las palabras 'jacuzzi', 'taitxí', 'dana', 'caputxino' o 'sushi'.

En cuanto a las 258 modificaciones, incluyen adiciones y enmiendas de cualquier información de entrada del diccionario -la categoría gramatical, los ejemplos o la información morfológica-, como por ejemplo, la definición de sensibilizar, que se amplía para incluir la acepción de hacer que (alguien) tome conciencia de una cuestión problemática y se preocupe de ello, informa el DIEC en un comunicado este jueves tras el acto de presentación de las novedades.

Otros de los ejemplos de palabras que el DIEC ha incorporado son 'procrastinar', 'autoajuda', 'rumorologia', 'preqüela', 'manga', 'aiguagim', 'wok', 'mozzarella', 'búfala', 'falàfel' o 'feta'.

En el ámbito tecnológico, el verbo 'migrar' incorpora la acción de traspasar (datos) de un sistema informático a otro mientras que 'nube' alude al conjunto de recursos y servicios de almacenamiento de datos que un proveedor pone a disposición de los usuarios a través de internet.

También se incorpora al DIEC la locución 'gola de llop' para describir un lugar o situación de gran peligro, la expresión 'llop amb pell d'ovella' para hablar de una persona que, bajo una falsa apariencia de bondad, es poco fiar o se amplía la definición de 'pop', para llamar a la persona que tiene tendencia a toquetear a los demás hasta el punto de resultar molesta.