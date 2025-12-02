Este emblemático lugar de Barcelona se ilumina este año por primera vez en Navidad

El Park Güell se suma este año a la iluminación navideña de Barcelona por primera vez. Una transformación que el parque público empezó a mostrar oficialmente hace dos semanas, pero que estará vigente hasta el próximo 6 de enero, con motivo de la celebración de su centenario este 2026.

La obra arquitectónica, así pues, ha decorado la Sala Hipóstila, el cedro de los Jardines de Austria y todos los abetos con decorativos navideños. No obstante, el ornamento central es un árbol de 12 metros, formado por varios abetos naturales y coronado por una estrella, situado en la Plaza de la Naturaleza.

Además de esta iluminación, el Park Güell también ha adornado todos los accesos del mismo y la entrada de la Casa Gaudí, según informó el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado. De esta forma, las luces se encienden cada día al anochecer y cierran las puertas a las 22 horas, con el objetivo de “invitar a familias y amigos a disfrutar de la magia y la tradición de la Navidad”, según el consistorio.

Iniciativa para el vecindario y niños

Por su parte, la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM) aseguró que “los vecinos y vecinas del entorno serán principalmente quienes disfrutarán de esta nueva ambientación navideña”, así como que esta propuesta favorecerá igualmente “la convivencia con las escuelas de proximidad”. Por ejemplo, se realizará la tradicional colgada de los deseos: una actividad en la que participarán 300 niños en la zona de los Jardines de Austria.

“La Plaza de la Naturaleza acogerá también el Concierto de Navidad de la Escuela Baldiri Reixac, un acto que reúne a cerca de 500 asistentes entre alumnado, familias y profesorado y que se convierte en el acto de final de trimestre y de celebración de la Navidad en la escuela”, añadió BSM sobre la programación que conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

El Zoo, el Puerto Olímpico y el Tibidabo se suman a la Navidad

Por otro lado, espacios como el Zoo de Barcelona, el Puerto Olímpico o el Tibidabo se sumarán a estas propuestas y adornos navideños, según informó BSM. Al igual que en el Park Güell, grandes árboles naturales estarán presentes en cada uno de estos espacios para simbolizar las fiestas de Navidad.