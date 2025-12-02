Este pueblo catalán podría abandonar Tarragona para unirse a Barcelona

El alcalde de Cunit, en Tarragona, Jaume Casañas (Impulsem), es partidario de plantear una consulta ciudadana para valorar que su municipio abandone la provincia de Tarragona y se integre en la de Barcelona, concretamente en la comarca del Garraf, ha explicado en una entrevista con EFE.

Cunit, una localidad costera del Baix Penedès de cerca de 16.000 habitantes, limita con Cubelles (Barcelona), pertenece al área sanitaria del Garraf y su hospital de referencia es el Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona). "Cada vez siento más Cunit como Barcelona y menos de Tarragona. El futuro de Cunit pasa por el Garraf", ha señalado.

El alcalde considera que una consulta ciudadana serviría para "abrir un debate participativo sobre cuál es el encaje territorial más beneficioso y cuál puede garantizar un mejor acceso a los recursos, servicios e infraestructuras". Asegura que Cunit está más vinculada "histórica, social, comercial y emocionalmente" a Barcelona que a Tarragona y que, de facto, Vilanova i la Geltrú es "su capital". "El 99 % de las circunstancias de los vecinos de Cunit son comunes con las de los del Garraf", ha asegurado Casañas, que ha añadido que el municipio ya pidió dejar el Baix Penedpes y cambiar de comarca en 1936 y 1980.

Casañas está convencido de que su propuesta saldría adelante en una hipotética consulta. "El futuro de Cunit -ha dicho- está más ligado a Barcelona que al Camp de Tarragona, y así me lo indican muchos vecinos". El alcalde critica la falta de inversiones y atención al Baix Penedès desde Tarragona, y cree que el paso a Barcelona podría sacar a Cunit del "olvido". Además, recuerda que el municipio de Gátova cambió de provincia en 1995, de Castellón a Valencia, y el 7 de diciembre está prevista una consulta en Gósol para pasar de Lleida a Barcelona.