Esto decía Illa cuando Torra se reunió con Puigdemont: "Se ha puesto a las órdenes de una persona que ha huido de Cataluña"

La inminente reunión entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresident Carles Puigdemont en Bruselas ha rescatado viejas hemerotecas. En redes sociales, varios usuarios han recordado las palabras que Illa pronunció en 2018, cuando era jefe de la oposición y el entonces president, Quim Torra, decidió visitar a Puigdemont en Bélgica.

Por aquel entonces, el actual president del Govern fue contundente:

"Torra empieza el curso político yendo a visitar a Puigdemont y, por lo tanto, poniéndose a sus órdenes. Eso no es lo que le conviene a Cataluña. Lo que hace es no gobernar sino ir a recibir instrucciones de Puigdemont, que es una persona que ha huido de Cataluña. Torra está subordinado a Puigdemont, que está pendiente de un juicio y de una sentencia que se tienen que producir en los siguientes meses. Hay que denunciar este intento constante del independentismo de desprestigiar la democracia española, el Estado de derecho español y el poder judicial".

El cambio de posición

Ahora, en su papel de president de la Generalitat, Illa se sentará cara a cara con Puigdemont este martes en Bruselas. Será la primera vez que ambos mantengan un encuentro oficial desde la investidura. El socialista ha defendido que "ahora toca" y que "el diálogo es el motor de la democracia".

La cita se produce en un contexto en el que Illa ha impulsado el diálogo con el independentismo como uno de los ejes de su mandato. Defiende abiertamente la ley de amnistía aprobada en el Congreso, a pesar de que en el pasado se mostró como uno de sus más firmes opositores, y ha insistido en la necesidad de normalizar las relaciones institucionales con Junts.

Las contradicciones

Este giro ha sido subrayado por la oposición, que acusa al president de incurrir en contradicciones evidentes. Si en 2018 reprochaba a Torra que se pusiera "a las órdenes" de Puigdemont, hoy será él quien cruce la frontera para reunirse con el expresident fugado, en un gesto que simboliza la nueva estrategia del PSC en el Govern.

La reunión con Puigdemont, a puerta cerrada, marcará un nuevo capítulo en la política catalana. Y, al mismo tiempo, deja al descubierto el contraste entre las palabras de Illa en la oposición y sus decisiones al frente del Ejecutivo catalán.