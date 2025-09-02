Esto era lo que transportaban dos personas al puerto de Palma desde Barcelona: ¡y escondido en sus maletas!

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas en las rutas marítimas entre la península y Baleares. Tres personas —dos hombres y una mujer— han sido detenidos en Mallorca al llegar en un ferry Barcelona Palma con más de seis kilos de droga incautada, entre marihuana, éxtasis y tusi.

Según informó la Jefatura Superior de Baleares, la operación se desarrolló el pasado sábado en el puerto de Palma. Dos de los arrestados fueron interceptados en el interior del barco con una maleta que contenía un kilo de éxtasis y cinco kilos de marihuana. Además, portaban documentación falsa, lo que ha agravado su situación judicial.

Olor a marihuana en el ferry

Mientras tanto, otro viajero levantó sospechas entre los agentes de la Brigada Móvil. Un fuerte olor a marihuana procedente de un camarote alertó a los policías, que procedieron a identificarlo. Tras un cacheo, se le intervino una bolsita con seis gramos de tusi. Este tercer pasajero también fue arrestado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Los tres detenidos en Mallorca ya han pasado a disposición judicial. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si los arrestados forman parte de una red criminal organizada que utiliza el ferry Barcelona Palma como vía para introducir estupefacientes en las islas.

Un historial preocupante

Este caso se suma a otros episodios recientes de droga incautada en el transporte marítimo. En 2024, la Guardia Civil y la Policía intervinieron 649 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona en un contenedor vinculado a una red que operaba entre Cataluña y Baleares, según informaron La Vanguardia y RTVE. Aquella operación ya puso en evidencia la creciente presión de las mafias sobre la ruta marítima con destino a las islas.

La alarma vuelve a encenderse: la línea entre Barcelona y Palma, clave para miles de pasajeros cada semana, sigue en el punto de mira del tráfico de drogas.