Esto piensa Sílvia Orriols sobre Vito Quiles: "No sería nadie sin vosotros y vuestras campañas"

La alcaldesa de Ripoll y dirigente de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, se ha pronunciado sobre el episodio que protagonizó el comunicador Vito Quiles en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). “Me dice la extrema izquierda que diga qué pienso de Vito Quiles... Pienso que no sería nadie sin vosotros y las campañas de propaganda que le estáis haciendo. Silenciar opositores nunca sale bien, es necesario combatirlos. Y no hablo de piedras, hablo de argumentos y datos”, escribió Orriols en la red social X.

El mensaje, breve pero cargado de intención, llega apenas días después de los altercados ocurridos en el campus de la UAB, donde Quiles apareció sin autorización institucional, según la universidad, para ofrecer una charla improvisada. La universidad le comunicó que no tenía permiso para realizar ninguna actividad en sus instalaciones, pero el comunicador se negó a marcharse. Un grupo de detractores, autodenominados "antifascistas" intentaron evitar violentamente su presencia, lo que provocó alguna respuesta por parte de sus simpatizantes, hasta que los Mossos tuvieron que intervenir. Las cargas policiales y el lanzamiento de objetos pusieron fin a una mañana de gran tensión. Quiles, finalmente, se dirigió brevemente a sus seguidores fuera del recinto antes de abandonar el campus.

En su mensaje, Orriols no se limitó a respaldar la presencia de Quiles, sino que la utilizó para lanzar una reflexión sobre el modo en que, según ella, determinados sectores ideológicos afrontan el disenso. “Silenciar opositores nunca sale bien”, escribió, apelando a la necesidad de contraponer “argumentos y datos” en lugar de recurrir a la exclusión o la censura. La líder de Aliança Catalana considera que las campañas mediáticas y la reacción de quienes se oponen a voces como la de Quiles acaban por amplificarlas, otorgándoles notoriedad. “No sería nadie sin usted y las campañas de propaganda que se está haciendo”, resumió.

Al frente de Aliança Catalana, un partido de corte independentista y ultranacionalista, la alcaldesa de Ripoll ha construido su figura pública sobre la denuncia de lo que considera “pensamiento único” en el espacio político catalán. Su formación, surgida en 2020 tras su ruptura con el Front Nacional de Catalunya, combina el independentismo con postulados identitarios y restrictivos en materia de inmigración, lo que le ha valido el calificativo de “ultraderecha catalanista”.