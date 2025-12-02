Brote
Estos son los 64 municipios afectados por las restricciones de la peste porcina en Cataluña
La Generalitat ha establecido dos perímetros con distintas limitaciones
Nada más conocerse el foco de peste porcina africana en Collserola, Barcelona, la Generalitat puso en marcha medias excepcionales en todo el Parque Natural, que afecta a más de 60 municipios catalanes. A pesar de que el virus no supone ningún peligro para las personas, sí supone una amenaza para el sector porcino en Cataluña, por lo que las autoridades quieren evitar que el brote se propague.
Para ello, el plan de contención se organiza en dos partes. Por un lado, la más estricta, abarca una zona de hasta seis kilómetros de radio desde el punto donde se ha detectado el brote. En esta área, que incluye 12 municipios, está totalmente prohibido acceder al entorno natural. No se permite ni caminar, ni correr, ni sacar el perro, ni ir en bici, ni cazar, ni siquiera circular en coche.
Por otro lado, la Generalitat también ha delimitado un segundo perímetro de seguridad de hasta 20 kilómetros donde las restricciones son más leves, aunque hay algunas actividades limitadas y sobre todo, que implican un mayor control.
Las restricciones alcanzan a municipios como Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. En la zona de seis kilómetros, localidades como Montcada i Reixac, Barberà del Vallès y Ripollet tienen completamente cerrado el acceso al entorno forestal.
Municipios afectados
En total, la zona de restricción total afecta a: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.
Y el perímetro de restricción más grande, por su lado, incluye, según la comarca, a:
- Alt Penedès: Gelida, Sant Llorenç d’Hortons
- Anoia: Els Hostalets de Pierola, Masquefa
- Bages: Castellbell i el Vilar, Mura, Rellinars
- Baix Llobregat: Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, La Palma de Cervelló
- Barcelonès: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
- Maresme: Alella, El Masnou, Montgat, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt
- VallèsOccidental: Castellar del Vallès, Gallifa, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls
- Vallès Oriental: Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès
