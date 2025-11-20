Estos son los tramos en los que Cataluña obliga a reducir la velocidad en la AP-7

El nuevo plan del Departament de Interior y el Servei Català de Transit (SCT) ha detallado este jueves los tramos en los que a partir de ahora los conductores se verán obligados a reducir la velocidad. En concreto, este intervalo es el que se sitúa entre Calafat y Amposta, en dirección sur, tras los incidentes sucedidos hace varias semanas. Este año, la AP-7 es la vía que centraliza más siniestralidad con 15 víctimas mortales: más del doble que el año pasado.

Por otro lado, en las carreteras catalanas, han muerto diez conductores de vehículos pesados: también el doble, respecto a 2024. Por eso, la consellera de Interior y Seguritat Pública, Nuria Parlon, ha explicado que se aplicarán nuevas acciones para reducir la accidentalidad en esta vía, entre las que se encuentra la siguiente: "Los turismos pasarán a tener un límite de velocidad de 100km/h y los camiones de 80km/h", ha aclarado en rueda de prensa la consellera. Esta propuesta entrará en vigor este diciembre, cuando el Ministerio de Transportes ejecute la instalación de las nuevas señales de tráfico.

Nuevos radares

Otra de las medidas que se encuentran en este proyecto es la incorporación de seis nuevos radares en línea: los de caja naranja. Sin embargo, aún no se ha definido cuantos se ubicarán en el tramo afectado. La consellera, no obstante , ha añadido que se reforzará la vigilancia en las carreteras, gracias a los sistemas DSRC.

Este método, conectado a través de tacógrafos que utilizan los Mossos d'Esquadra, permitirá hacer “controles dinámicos” y detectar infracciones. Especialmente, aquellas vinculadas a la fatiga: salidas de vía, vuelcos o descarrilamientos. La aplicación de la tecnología inteligente también controlará las prohibiciones de adelantamiento en el tramo de las Terres de l'Ebre.

“Esperamos reducir así el número de accidentes mortales y rebajar la siniestralidad asociada a los vehículos pesados”, ha comentado Parlon sobre unas propuestas con las que también se espera disminuir efectos colaterales como el volumen de congestiones y retenciones en carretera, después de un accidente.

90 incumplimientos

Por otro lado, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha indicado que se está realizando esta semana una campaña para aumentar los controles a camiones y furgonetas, en la zona entre Calafat y Amposta: "En este tramo de prohibición de adelantamiento, se han detectado de media unos 90 incumplimientos de aproximadamente 5.000 vehículos que pasan", ha aclarado.

Además, el director ha aclarado que dos helicópteros, con un agente de los Mossos d'Esquadra a bordo, sobrevuelan la zona para detectar y sancionar infracciones. También, que se está trabajando con el Ministerio de Transportes para habilitar "zonas de control seguras" donde se colocará señalización luminosa y el cuerpo de seguridad catalán pueda hacer controles estáticos con seguridad.

Formación a conductores extranjeros

Por otro lado, el nuevo plan contra la siniestralidad contempla llevar a cabo una formación específica, para los conductores de otros países de la Unión Europea (UE): un colectivo que "hace trayectos muy grandes" y "a veces tienen ciertas dificultades para conocer las características y tipo de conducción de las vías", según Núria Parlon.

La consellera, además, ha puntualizado que esta propuesta se aplicará a partir del próximo año y significará "un coste aproximado de 200.000 euros”. Respecto a la parte más técnica, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha detallado que constará de una parte teórica y práctica.

Información a la ciudadanía

Sobre los riesgos de la conducción, Parlon también ha manifestado la importancia de informar adecuadamente a la ciudadanía. Por ejemplo, la consellera ha recalcado los efectos de los controles de la ITV en carreteras. "Un 45% de los vehículos que se les ha hecho un control de este tipo en carretera presentan algún tipo de defecto: “No todos son graves, pero es un porcentaje suficientemente elevado para poner atención”, ha asegurado.

En este sentido, la subjefa de la División de Trànsit de los Mossos d'Esquadra, Vanessa Bohé, ha aportado diferentes datos contextuales sobre el tráfico en Cataluña. Por ejemplo, que en la autonomía se han registrado un 26% más de positivos en drogas o que desde febrero se han intensificado los controles de transportes, derivando en un 37% más de actividad denunciadora.

"En Tarragona, ha habido un incremento del 47% en la actividad denunciadora, al igual que en la AP-7. Si vamos a las Terres de l'Ebre, hay un 170% más", ha concluido la inspectora.