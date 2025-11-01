Las exigencias de los comuns más allá de la vivienda para aprobar los presupuestos

Los comuns han decidido ensanchar su radio de presión sobre el Govern y el PSC de Salvador Illa. Si hasta ahora su principal caballo de batalla eran las políticas de vivienda, ahora la formación de Jéssica Albiach pone el foco también en sanidad, educación y movilidad, en un contexto en el que ya dan por hecho que los presupuestos de 2026 volverán a encallarse si no hay “avances reales” en materia social.

En una entrevista en TV3, Albiach vinculó cualquier futura negociación con el Ejecutivo catalán a un cumplimiento efectivo de otros acuerdos ya alcanzados. “No tendría sentido firmar un nuevo pacto si no se están cumpliendo los anteriores”, advirtió, recordando además que su grupo ha impulsado una proposición de ley para que los ayuntamientos puedan vetar las compras especulativas de vivienda. Consultados por este medio, los comuns explican que se refieren, básicamente, a los acuerdos alcanzados en el marco del tercer suplemento de crédito del curso pasado, valorado en 468 millones de euros.

Educación

En el ámbito educativo, los comuns impusieron una partida de 37 millones de euros para desplegar programas de refuerzo en catalán, inglés y matemáticas. El objetivo: alcanzar progresivamente dos horas adicionales de refuerzo semanal por alumno.

A estas medidas se suman 20 millones destinados a comedores escolares en institutos de alta y máxima complejidad, y 22,7 millones para fortalecer la educación inclusiva mediante la contratación de más de 500 nuevos profesionales. Además, el Govern se comprometió a retirar conciertos educativos a centros que segreguen por sexo.

Sanidad y salud mental

La sanidad pública es otra de las prioridades. La formación reclama al Govern que acelere la atención en reconstrucciones mamarias pendientes, y que cumpla los compromisos de nuevos equipamientos sanitarios, entre ellos dos centros de atención primaria en Badalona y El Prat, y la ampliación del Hospital de Mataró.

El acuerdo prevé además nuevos hospitales en Calella y Vilanova i la Geltrú, y mejoras en el Arnau de Vilanova de Lleida, así como la preservación del Parc Jordi Vilamitjana en Girona, cuya desaparición estaba prevista por el nuevo Josep Trueta.

En paralelo, Albiach ha recordado que la coalición exige avances concretos en salud mental y en el despliegue de la ley de salud bucodental, cuestiones que, aseguran, “siguen en punto muerto”.

Movilidad e infraestructuras

Otro de los capítulos del pacto fue el de movilidad, con un paquete de estudios e inversiones que los Comuns consideran estratégicos para avanzar hacia “una Cataluña más verde y cohesionada”. El acuerdo incluyó el estudio de la Orbital Ferroviaria, que uniría Mataró, Granollers, Terrassa y Vilanova i la Geltrú; el Eix Transversal Ferroviari entre Lleida y Girona; y la continuidad de proyectos como el Tramcamp de Tarragona o el Tren-Tram del Bages.

Asimismo, se destinaron más de 116 millones de euros al metro de Barcelona, incluyendo el perllongament de la L3 hasta Esplugues, inversiones en la L9/10 y mejoras de accesibilidad en estaciones como Sants, Catalunya o Verdaguer.

Servicios sociales, cultura y justicia

El tercer suplemento de crédito también incorporó medidas en materia de derechos sociales, con la creación de 3.500 nuevas plazas residenciales públicas, de las cuales la primera, en Sabadell, debe comenzar a construirse este año. En el ámbito cultural, los Comuns lograron 10 millones adicionales respecto a 2023, además de inversiones en el Monestir de Santes Creus y la nueva biblioteca de Montornès del Vallès.

El acuerdo se completó con 8,6 millones para reforzar el turno de oficio, un millón adicional para formación en violencias machistas, y un compromiso de aumentar los recursos de la Agencia Catalana de Cooperación hasta alcanzar el 0,7% de ayuda oficial al desarrollo en 2030.