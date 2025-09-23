Una exposición en Roma dará a conocer el Milenario de Montserrat y la historia de la Abadía

La Abadía de Montserrat, junto a la Direcció General d'Afers Religiosos y la Conselleria de Acción Exterior de la Generalitat, ofrecerá una exposición sobre el Milenario de Montserrat y la historia de la Abadía en el Pallazzo della Cancelleria de Roma, cedido por la Santa Sede, entre el 1 y el 14 de octubre.

La muestra, en italiano y con el título 'Montserrat: una contribuzione benedettina nella costruzione dell'Europa', expresará los valores benedictinos que han hecho que Montserrat sea un "ejemplo vivo de la construcción de Europa y de la aplicación de la Regla de San Benito", informa la Abadía en un comunicado este martes.

A través de un lenguaje contemporáneo y recursos tecnológicos, se explicarán las virtudes benedictinas a partir de elementos como el mismo lema escogido para el Milenario ('Ora, Lege, Labora, Rege te Ipsum, In Communitate'), destacando el valor de la comunidad, así como la esencia de Montserrat como monasterio y santuario.

La exposición ofrecerá a los visitantes una experiencia inmersiva, ya que podrán visitar lugares del monasterio que "suelen ser inaccesibles"; y también tendrá testimonios de personas que expondrán las diferentes formas de vivir y entender Montserrat.

El Milenario de Montserrat y el Festival de Peralada han impulsado también en Roma una agenda de conciertos y conferencias que pondrán en valor el diálogo entre la espiritualidad, el patrimonio y la creación artística.