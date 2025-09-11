La extrema izquierda catalana opta por su propia manifestación el día de la Diada

La Esquerra Independentista ha vuelto a marcar distancias en la celebración de la Diada de Cataluña con una manifestación propia en el centro de Barcelona. Bajo el lema “El combat és sempre ara” (“El combate es siempre ahora”), la marcha ha arrancado hacia las 18.00 horas en la plaza Urquinaona y recorrerá algunas de las principales calles de la capital catalana hasta la plaza Comercial, frente al Born.

Una protesta alternativa en plena Diada

La manifestación, organizada por la CUP, Arran, Alerta Solidària, el sindicato COS, Endavant y el SEPC, busca desmarcarse de los actos institucionales del Govern y relanzar lo que denominan un “proyecto independentista popular, de clase y combativo”.

Los cánticos han dejado clara la línea ideológica de la protesta: “Ni França ni Espanya, Països Catalans”, “Fora feixistes dels nostres barris” y hasta proclamas como “Guerra per la terra”. Junto a estas consignas, los manifestantes han desplegado una gran estelada, una bandera palestina y varias pancartas que combinan símbolos independentistas con mensajes de lucha social.

Críticas al Govern y mensaje radical

Los convocantes de la Esquerra Independentista denuncian que el actual Govern ha diluido la lucha nacionalista en un discurso institucional “descafeinado” y llaman a recuperar la calle como escenario político. En su manifiesto insisten en que la movilización debe ser un punto de inflexión para fortalecer un proyecto socialista, feminista y antirracista, en paralelo a la defensa de la lengua y la cultura catalanas.

El recorrido, que une plaza Urquinaona con Arc de Triomf, el paseo Lluís Companys y la calle Comerç, hasta desembocar en la plaza Comercial, se desarrolla en un ambiente de fuerte vigilancia policial, después de que en ediciones anteriores se registraran incidentes.

Una Diada con divisiones

La protesta evidencia la fragmentación del independentismo catalán en la jornada más simbólica del año. Mientras el Govern centra sus actos en un mensaje de “unidad y diversidad”, la extrema izquierda prefiere su propia manifestación para subrayar que la independencia debe ir ligada a una ruptura total con el sistema político y económico actual.

La manifestación de la Esquerra Independentista en la Diada se convierte así en uno de los focos de atención de la jornada, confirmando que el 11 de septiembre no solo refleja la conmemoración histórica de 1714, sino también las tensiones internas de un movimiento que sigue buscando su rumbo.