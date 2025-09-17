La extrema izquierda vandaliza con pintadas antisemitas una librería infantil en Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

La librería infantil Pati de Llibres de Sant Cugat despetó la mañana del martes 16 de septiembre con la fachada pintada con acusaciones de ser "cómplice del genocidio" en Palestina y de tener una ideología sionista. Una pintada que nadie ha reivindicado. La librería ha recibido multitud de muestras de soporte. Una brigada municipal del Ayuntamiento de Sant Cugat limpió las pintadas el mismo día.

Mont Soler, propietaria de Pati de Llibres, ha explicado cómo se ha enterado de los hechos: "Me he despertado esta mañana y una amiga que trabaja aquí al lado, me ha enviado la foto de las pintadas". Mont Soler ha asegurado que le sorprenden las pintadas, pero que la librería infantil no es el lugar donde hablar de estas cuestiones políticas: "Me sorprende, pero es un tema tan complejo que tampoco me he posicionado de forma clara como la gente pretende que nos posicionamos todos. No creo que sea mi lugar ni mi papel". "En el ámbito personal, tener unas u otras opiniones no creo que tenga que afectar a mi negocio", opinó la librera.

De hecho, Soler cree que las pintadas no tienen directamente que ver con su orientación política: "Yo creo que estas cosas son recelos de historias antiguas. No creo que este cartel vaya para que yo me posicione a favor o en contra del pueblo palestino, con el que, evidentemente, tengo toda la solidaridad del mundo".