⁠Una familia de turistas denuncia ataque racista en plena Rambla y los barceloneses responden que es “lo normal”

Un nuevo episodio de inseguridad en La Rambla de Barcelona vuelve a estar en el punto de mira. Una familia de turistas que visitaba la ciudad por primera vez ha denunciado haber sufrido un ataque racista en Barcelona mientras paseaban por la emblemática arteria, uno de los puntos más transitados por visitantes.

El incidente ocurrió a última hora de la tarde cuando, según relatan en un foro de viajeros, una mujer comenzó a insultarles con frases de contenido xenófobo. En un primer momento, pensaron que se trataba de una persona sin hogar y optaron por ignorarla. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando la mujer empezó a gritar insultos a gran volumen, llegando incluso a dirigirse al padre de familia cara a cara, repitiendo expresiones como “retrasado de mierda”.

Nadie intervino pese a la multitud

La familia asegura que el episodio fue presenciado por numerosos transeúntes que caminaban por la Rambla, pero que nadie intervino para detener la agresión verbal. Finalmente, los turistas decidieron abandonar el lugar visiblemente afectados. “Hemos vivido en Reino Unido e Italia durante décadas y nunca habíamos experimentado algo tan agresivo”, explican en su testimonio.

Barcelona, turismo y percepción de inseguridad

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en Barcelona para los turistas, en especial en zonas como La Rambla, la Sagrada Familia o el frente marítimo, donde se concentran miles de visitantes cada día. Aunque los ataques racistas no son habituales, episodios de inseguridad en La Rambla —como carteristas, peleas o agresiones— se han convertido en una de las principales preocupaciones tanto de vecinos como de visitantes.

El Ayuntamiento insiste en que la ciudad sigue siendo un destino seguro, pero la sensación de impunidad y la falta de reacción ciudadana en situaciones como esta generan dudas entre quienes visitan la capital catalana.