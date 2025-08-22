El famoso periodista de TV3 que ha fichado Aliança Catalana como director de comunicación

Aliança Catalana, la formación independentista liderada por Sílvia Orriols, ha realizado su primer fichaje mediático de cara al próximo curso político. El partido tiene previsto anunciar la incorporación de Eduard Berraondo, histórico periodista vinculado a TV3 y Catalunya Ràdio, como nuevo director de comunicación, según adelantan algunos medios.

El comunicador, graduado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cuenta con una larga trayectoria en los medios de comunicación catalanes y españoles. Inició su carrera en 1983 como jefe de deportes de Catalunya Ràdio, para después convertirse en una de las caras visibles de los deportes en TV3. Allí fue director de deportes de los informativos, presentador del Telenotícies vespre y conductor de programas como Gol a gol, Tot l’esport o Temps de neu. Durante esos años, también cubrió grandes citas deportivas internacionales como los Juegos Olímpicos, la Superbowl, Roland Garros o Wimbledon.

Tras un breve paréntesis, regresó en 1993 a la televisión pública catalana y, en 1998, pasó a Televisión Española, donde dirigió y presentó espacios como Estadio 2 o Gol Nord. Más tarde, se hizo cargo del programa La tarde en COPE y, a partir de 2003, de diversos proyectos en Onda Cero. Entre 2005 y 2008 estuvo al frente del proyecto Canal Català, y en 2008 fue nombrado consejero de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a propuesta de Convergència i Unió (CiU). Permaneció en el cargo hasta 2012.

Un año más tarde asumió la dirección y presentación de L’illa de Robinson en El Punt Avui Televisió. Entre 2020 y 2021 ejerció como jefe de prensa de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), bajo la presidencia de Elisenda Paluzie, reforzando su vínculo con el independentismo.

Además de su trayectoria periodística, Berraondo ha fundado su propia productora y compagina su actividad con la docencia. Actualmente, dirige el Curso de Marketing Deportivo en ESIC y el Máster en Periodismo Audiovisual Deportivo en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Más fichajes en el horizonte

El nombre de Berraondo se suma a una lista creciente de perfiles mediáticos relacionados con Aliança Catalana en los últimos meses. La formación, que busca consolidar su presencia institucional motivada por su imparable auge, centra ahora su atención en el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque cuentan con opciones de lograr representación, todavía no disponen de un candidato sólido más allá de Jordi Amela, cuya figura no termina de convencer a la dirección del partido en Ripoll.

Con este movimiento, Aliança Catalana intenta reforzar su estrategia comunicativa y dotarse de mayor proyección pública de cara a las próximas citas electorales, en un momento en que su discurso sobre inmigración y seguridad ha comenzado a ganar espacio en el debate político catalán.