Las fiestas de Gràcia empiezan con polémica por las barras de bebidas en las calles

Hoy ha empezado una de las fiestas más emblemáticas del verano en Barcelona: las Fiestas de Gràcia. Además, este 2025, la cita tiene un valor especial: se conmemora el 175º aniversario de la independencia de Gràcia, efeméride que se recordará durante varios actos oficiales. Sin embargo, el inicio de estas actividades han empezado con polémica debido a una decisión del Ayuntamiento: prohibir las barras de bebidas en las calles.

Ante la gran concentración de gente que se reúne para las fiestas del barrio, el consistorio permite a los bares instalar más terraza, con más mesas y sillas en las calles. Sin embargo, el Ayuntamiento ha prohibido instalar barras en el exterior ni tener tiradores de cerveza extras en los locales.

Según recoge Betevé, los comerciantes protestan por la situación, y explican que "toda la vida los bares han tenido un tirador de cerveza extra" durante las Fiestas del barrio. "Si has de servir 1.000 cervezas, mejor tener 10 tiradores que 5", asegura al medio un restaurador.

En este mismo sentido, otro vecino asegura que la administración es "demasiado restrictiva", y denuncia que no dejan "trabajar en condiciones". Por su lado, el Ayuntamiento defiende que los bares han de cumplir siempre con la normativa y con sus licencias, y que estas no se deben modificar por una fiesta mayor.