De Freddie Mercury a Rosalía: una exposición con las reliquias de la música

Se dice que las reliquias más antiguas de las que se tiene noticia son la piedra con la que se lapidó a San Esteban, mencionada por San Agustín, así como algunos de los objetos de alguna manera relacionados con la vida de Jesucristo. Ahora, tantos siglos después, seguimos otros nombres para buscar reliquias. Eso es lo que podemos encontrar en una impresionante exposición que en estos días se presenta en Lleida, concretamente en Adrià Codina Gallery.

Lo que encontrará el visitante de la muestra es una colección insólita con un total de 223 piezas originales relacionados con lo mejor de la música de los últimos cincuenta años. De esta manera encontramos objetos de mitos como John Lennon, Freddie Mercury, Michael Jackson o Elvis Presley, hasta llegar a nuestros días, como lo demuestra la presencia del megáfono original con el que Rosalía anunció el lanzamiento de su último y reconocidísimo álbum «LUX».

Uno de los espacios de mayor relevancia es el centrado en la figura de Michael Jackson, exhibiendo un conjunto de objetos personales que desvelan facetas íntimas del artista. Entre las piezas destacan el broche que lució durante la legendaria ceremonia de los Grammy en la que arrasó con ocho galardones por «Thriller». A estos se suman tres dibujos originales de su propia mano, diversas firmas autógrafas y prendas de uso personal que acercan al visitante a la vida del Rey del Pop. Tampoco faltan las referencias a su paso por las formaciones que lideró siendo niño acompañado de sus hermanos, como fueron Jackson 5 y The Jacksons.

Probablemente el ámbito más llamativo es el que tiene como protagonista a Freddie Mercury. Son prendas que el líder de Queen llevó en algunas de sus más recordadas actuaciones en directo. Entre ellas, tenemos cuatro piezas pintadas a mano del Hot Space Tour (1982), la célebre camiseta Flash de la gira The Works (1984–1985), la muñequera que llevó en conciertos emblemáticos como «Live at Wembley» (1984) y «Rock in Rio» (1985), decenas de fotografías inéditas y un pañuelo personal con su inicial procedente del Garden Lodge.

Otros protagonistas británicos de primer orden son David Bowie y Elton John de quienes también vemos algunos recuerdos ahora en Lleida. De este último se presentan una armilla utilizada en numerosos conciertos entre 1974 y 1975, en pleno auge de su carrera, y la levita rosa que lució en el videoclip de «Cold as Christmas» (1983).

La exposición en Adrià Codina Gallery tampoco olvida a algunas de las mujeres que han definido con su voz y talento la música más actual. Son los casos, por ejemplo, de Lady Gaga, con el casco que utilizó en la previa de la Super Bowl, además de piezas relacionadas con Amy Winehouse o Adele. Igualmente se exhibe el traje que Nathy Peluso vistió durante una entrega de premios de los Grammy o el llamado «traje que pincha» de Amaia.