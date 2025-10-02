García Albiol estalla contra TV3: "Blanquean a los ókupas' de Badalona porqué el Ayuntamiento somos los 'fachas' del PP"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha criticado duramente a TV3 tras la emisión de un reportaje sobre una vivienda okupada en la ciudad. Según el dirigente popular, la cadena pública catalana habría tratado a los ocupantes “como víctimas” mientras “daba la espalda a los vecinos y propietarios que sufren esta situación”.

Albiol reprochó que la televisión pública utilice recursos pagados con dinero de todos “para legitimar un problema que destroza la convivencia” y acusó a TV3 de “blanquear la okupación en lugar de ponerse del lado de la gente honrada que paga sus impuestos y su hipoteca”.

El alcalde recordó que en los últimos meses ha tenido que intervenir personalmente en varios casos de viviendas ocupadas en Badalona, algunos de ellos con gran tensión vecinal, y denunció que la legislación actual “protege más al okupa que al propietario”. En este sentido, reclamó cambios legales urgentes y más respaldo policial para atajar un fenómeno que, según afirmó, “se ha convertido en la principal preocupación de muchos barrios”.

Las críticas a TV3 se enmarcan en la línea de confrontación habitual de García Albiol con la cadena pública catalana, a la que ya ha acusado en otras ocasiones de actuar con sesgo político y de no reflejar con rigor la realidad social de Cataluña.

El ayuntamiento de Badalona lleva meses luchando para desalojar un edificio conflicto con 400 okupas dentro. El edificio del antiguo instituto B9 se ha convertido en un foco de incivismo y delincuencia que hace la vida imposible a los vecinos. Recientemente ha habido un brote de tuberculosis y un apuñalamiento mortal.