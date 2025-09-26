García Albiol multará en Badalona a los conductores de patinetes eléctricos que cometan infracciones

El Ayuntamiento de Badalona aprobó en verano en el Pleno municipal ordinario el anteproyecto de modificación de la Ordenanza Municipal de Vehículos, que incluye, por primera vez, a los VMP. "Que hasta ahora no tengamos una regulación al respecto es un ejemplo de cómo han funcionado las cosas en Badalona en los últimos años, en que la inestabilidad política ha parado la mayor parte de los proyectos", se lamentó el alcalde, Xavier Garcia Albiol.

“En Badalona se ha acabado la impunidad de los que circulan con patinete y lo usan para delinquir; en esta ciudad quien no cumpla las normas será sancionado”, manifestó el alcalde. El ayuntamiento de esta ciudad ha aprobado definitivamente, después de la finalización del periodo de alegaciones, la modificación de la ordenanza que regula el uso de vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente los patinetes.

La nueva ordenanza se aprobó en sesión plenaria el pasado junio y entrará definitivamente en vigor en las próximas semanas, una vez se haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPV).

La nueva ordenanza establece una normativa clara que garantiza la seguridad de sus usuarios y también de todos los peatones y vehículos con los que comparten el espacio público. Con esta modificación Badalona tendrá una de las ordenanzas más duras del área metropolitana, con un régimen sancionador con multas de hasta 600 euros.

Albiol ha indicado que la nueva regulación era imprescindible para garantizar la seguridad de los usuarios y peatones y asegurar que el espacio público de la ciudad se utiliza de manera ordenada y cívica. “Con la nueva ordenanza en Badalona se ha acabado la impunidad de los que circulan con patinete y lo usan para delinquir; en esta ciudad quien no cumpla las normas será sancionado”, ha manifestado el alcalde.