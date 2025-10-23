Garriga (Vox) pide a la Mesa del Parlament abrir un expediente sancionador al diputado de la CUP que los amenazó

El presidente de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha pedido que la Mesa del Parlament abra un expediente sancionador al diputado de la CUP Xavier Pellicer porque, según él, "contribuyó a la incitación a la violencia" contra la concentración de Vox en Sabadell (Barcelona) este miércoles.

En una rueda de prensa este jueves, Garriga ha culpado al diputado del lanzamiento de piedras y huevos con el que manifestantes antifascistas recibieron a la concentración de Vox contra las clases de árabe frente a un colegio de la ciudad.

Garriga se ha referido a las palabras de Pellicer, quien durante la sesión de control en el pleno dijo que los vecinos de Sabadell darían textualmente la bienvenida a Vox: "Su bienvenida acabó siendo con piedras, huevos y botellas", ha criticado.

"Vamos a registrar un escrito a la Mesa de Parlament para exigir que de inmediato se le abra un expediente, se le sancione y que de una vez por todas la Mesa tome las medidas necesarias para combatir el verdadero y único discurso de odio, que es el de la izquierda", ha agregado.

Dispositivo de Mossos

Asimismo, Garriga ha avanzado que denunciarán ante Fiscalía a "todo responsable que tuviera conocimiento o interviniera" en el dispositivo de Mossos d'Esquadra ante la concentración de Vox en Sabadell.

Entre ellos, ha señalado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; a la consellera de Interior, Núria Parlon, y a los responsables de la policía catalana.

"Va a responder hasta el apuntador, va a caer hasta el último miserable que permitió que a tan solo cuatro metros se lanzaran piedras", ha dicho el también secretario general de Vox, que ha asegurado que no se mantuvo la distancia de seguridad entre las concentraciones.

Cartel de Companys

Por otra parte, preguntado por el cartel en la ventana de los despachos de Vox en el que llamaban "asesino" al expresidente de la Generalitat Lluís Companys durante un acto de homenaje a su figura, Garriga ha avisado que lo volverán a poner el año que viene.

"Queremos contribuir a desenmascarar a los que han mentido durante tanto tiempo y a revelar la verdadera cara de quién fue Companys", ha afirmado, y ha tachado a la Cámara catalana de sectaria.

La Mesa del Parlament pidió una convocatoria urgente de la Comisión del Estatut del Diputat y trasladó a esta comisión los escritos de ERC y CUP que pedían analizar si Vox ha incumplido el Código de conducta del Parlament con los carteles y con la actitud del portavoz de Vox, Joan Garriga, en la Junta de Portavoces posterior.