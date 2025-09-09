La Generalitat cede ante los comunes y creará un cuerpo de 100 inspectores de vivienda

La Generalitat de Cataluña y los comunes han cerrado este martes un nuevo pacto en materia de vivienda: la creación de un cuerpo de inspectores adscritos a la Agència Catalana de l’Habitatge para garantizar el cumplimiento del régimen sancionador de la ley catalana de vivienda. El nuevo cuerpo contará, una vez desplegado por completo, con 100 efectivos y debería estar en marcha antes de finales de año.

La medida llega tras semanas de negociaciones entre el Ejecutivo y la formación de Jéssica Albiach, que ha vuelto a situar la vivienda como su principal prioridad política. Los comunes han condicionado tanto su apoyo a los presupuestos como a los suplementos de crédito del año pasado a que la Generalitat cediera en esta materia y en otras relacionadas con la vivienda: primero con la regulación de los alquileres de temporada, después con la creación de un régimen sancionador para los grandes propietarios y, ahora, con el refuerzo de inspectores.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha detallado que la ampliación de recursos supondrá una inversión de 5,9 millones de euros. Aunque la previsión es que las 100 plazas no estén cubiertas inmediatamente, el cuerpo debería estar operativo en unos tres meses, con la mitad de los efectivos desplegados en la veguería de Barcelona y el resto repartidos por el territorio.

Para los comunes, el objetivo no es “recaudar” sino garantizar el cumplimiento de la normativa en un contexto de fuerte tensión del mercado del alquiler. La diputada Susana Segovia ha subrayado que solo funcionarios de la Generalitat pueden tener potestad sancionadora, motivo por el cual el cuerpo se articulará a través de la Agència Catalana de l’Habitatge, que necesitará modificaciones legislativas para ejercer estas competencias.

El portavoz David Cid ha advertido al Govern que aún hay compromisos pendientes en vivienda: impulsar el parque de protección oficial, crear una unidad antidesahucios, poner en marcha el registro de grandes tenedores y lanzar una campaña de difusión de la ley de contención de rentas. "No tenemos todavía fecha de reunión, pero ya alertamos al Govern de que no empezaremos ninguna negociación de presupuestos del 2026 hasta que tengamos el compromiso y los hechos que, especialmente en materia de vivienda, los temas que quedan pendientes avanzan", ha sostenido.

Esta medida fue una de las condiciones de los Comuns para dar su apoyo al segundo suplemento de crédito que aprobó el Govern en mayo tras no haber aprobado los Presupuestos. El pacto contemplaba, entre otras medidas, una ampliación de 60 efectivos del cuerpo de inspectores "antes del 30 de junio" y se acordó la voluntad de alcanzar los 100 efectivos antes de 2026.

Este peso decisivo de los comunes en la política de vivienda catalana hizo que el año pasado una de las principales críticas de Junts fuera reprochar a Salvador Illa que, en la práctica, la consellera de vivienda no era Sílvia Paneque, sino la propia Albiach.