La Generalitat defiende que no era necesario activar las alertas ES-Alert pese a la muerte del menor por las lluvias en Barcelona

La tragedia por las lluvias en Barcelona ha reabierto el debate sobre el uso de las alertas de emergenciaES-Alert. Tras hallarse el cadáver de un menor en el río Bitlles, en Sant Pere de Riudebitlles, y seguir la búsqueda de un hombre desaparecido —que sería su padre—, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha defendido que no era necesario enviar mensajes masivos a la población.

Parlon explicó de madrugada en Sant Quintí de Mediona que el vehículo en el que viajaban fue arrastrado por la riadapese a que se había advertido de no cruzar puntos peligrosos: “Una desgracia grande que nos lleva a pedir mucha prudencia”, señaló. La consellera recalcó que “a lo largo del día se estuvo avisando” sobre la previsión de fuertes lluvias, tanto desde el Meteocat como desde Protección Civil.

“La ES-Alert no siempre es la mejor herramienta”

Preguntada sobre por qué no se activó el sistema de mensajes en móviles, Parlon insistió en que el ES-Alert “no supone siempre alertar mejor o peor” y que su uso depende de la necesidad de dar un aviso “muy concreto y preciso”. Añadió que los modelos meteorológicos no siempre permiten anticipar con total exactitud la magnitud de las lluvias, pero subrayó que los canales oficiales ofrecieron información de manera continuada.

La consellera reiteró que el principal problema sigue siendo la imprudencia: “Había testigos que recomendaron al conductor no pasar, pero decidió seguir adelante”.

Debate tras una jornada trágica

El balance provisional de los Bombers de la Generalitat es de más de 300 actuaciones por inundaciones en Barcelonay su área metropolitana, además de rescates en rieras y cortes de tráfico. Mientras tanto, crece la polémica política y social sobre si la activación de la alerta masiva podría haber evitado la tragedia.

La investigación sobre el hombre desaparecido continúa hoy, con un amplio despliegue de Bombers en la zona del río Bitlles.