La Generalitat distingue a los 513 alumnos con mejor nota en las PAU 2025

La Generalitat ha distinguido este sábado a los 513 alumnos de Cataluña con la mejor nota en la prueba de acceso a la universidad (PAU) 2025.

Ha sido en un acto celebrado en la Sala Pau Casals del Auditori de Barcelona, con la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, que ha otorgado las distinciones a 264 chicas y 249 chicos de 20 comarcas que obtuvieron una nota igual o superior a 9 en la fase de acceso de la PAU.

Montserrat ha defendido seguir apostando por la universidad como "un motor de progreso y oportunidades" y ha destacado que más allá de premiar las notas excelentes, se debe celebrar todo lo que estas notas representan, textualmente.

"Cada vez más jóvenes decidís formaros, crecer, haceros preguntas y construir el futuro a través del conocimiento. Y esto es un orgullo inmenso como país", ha subrayado.

También ha destacado la importancia de un buen acompañamiento a lo largo del proceso de aprendizaje: "Es un momento para reconocer también a las personas que os han sostenido en este camino. Familias que habéis estado al lado, profesores y profesoras que os han sabido orientar, y centros que han creído en vuestra capacidad", ha apuntado.