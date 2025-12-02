La Generalitat pacta con los sindicatos 542 plazas adicionales de empleados públicos para 2025

El Govern y los sindicatos de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat han pactado este martes por unanimidad la oferta de ocupación pública parcial complementaria 2025, que incluirá 542 plazas adicionales de empleados públicos.

Los nuevos empleados públicos cubrirán plazas de cuerpos de seguridad, prevención y extinción de incendios, ejecución penal, personal de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), personal de administración y técnico y personal laboral, informa el Govern en un comunicado.

Concretamente, Bombers incorporará 247 plazas, 77 la ATC, 74 para ejecución penal, 65 para Agents Rurals, 57 para cubrir jubilaciones parciales y 22 para personal de administración y técnico y laboral.

La oferta extraordinaria, explica el Govern, se impulsa para dar respuesta a "necesidades de personal sobrevenidas" tras la aprobación de oferta pública de abril por la ampliación de personal en Bombers y Agents Rurals, la ampliación de plantilla de la ATC para el despliegue del modelo de financiación singular y por jubilaciones parciales anticipadas.

Estas plazas se suman a la oferta de ocupación pública de abril de 7.896 trabajadores públicos, por lo que en 2025 la Generalitat habrá ofertado un total de 8.438 plazas.