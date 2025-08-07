La Generalitat, preocupada ante la posibilidad de volver a no tener presupuestos

A menos de cinco meses de que acabe el año, el Govern de Salvador Illa empieza a mostrar su preocupación por la posibilidad de no aprobar de nuevo los presupuestos, como ocurrió en 2025. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha interpelado directamente a ERC y los Comuns, socios de investidura del PSC, para reiterar que “Cataluña no se puede permitir no tener presupuestos”.

En una entrevista con la ACN, Dalmau ha asegurado que confía en alcanzar un consenso con estas formaciones y ha subrayado que “no contempla ningún otro escenario”. A su juicio, la negociación debe ser compatible con el cumplimiento de los pactos de investidura, pero ha querido recordar que el Govern ha demostrado que “cumple”. “Hemos alcanzado acuerdos muy relevantes juntos”, ha afirmado, refiriéndose a los avances compartidos en el último año.

Durante el mandato de Salvador Illa, el Govern no ha conseguido articular una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante unas cuentas anuales completas. La falta de apoyos por parte de ERC y los Comuns obligó al Ejecutivo a tramitar tres suplementos de crédito en 2025 para poder cubrir parte del gasto comprometido, en un contexto de duras negociaciones políticas. ERC exigía entonces avances en el diseño de una financiación singular para Cataluña y los Comuns presionaban por medidas regulatorias más ambiciosas en vivienda, como la creación de un régimen sancionador para grandes propietarios o el control de los alquileres de temporada.

Dalmau ha calificado la relación con los socios de “exigente, pero positiva” y ha insistido en que Cataluña necesita unos nuevos presupuestos para consolidar su crecimiento económico. “No se entendería que, en un momento en el que el país está creciendo por encima de la media de la zona euro y con récord de ocupación en toda España, no tuviésemos presupuestos”, ha advertido.

ERC mantiene su postura y ha reiterado en las últimas semanas que no se sentará a negociar las cuentas si no se avanza en los compromisos de investidura, especialmente en lo relativo al traspaso de Rodalies y el modelo de financiación. Por su parte, los Comuns también condicionan su apoyo a mejoras por parte del Govern. Frente a estas exigencias, Dalmau ha defendido que “no es incompatible iniciar el debate presupuestario y continuar trabajando en los acuerdos”. “Hay muchas cuestiones que hemos de seguir negociando y mucho camino por recorrer. No cerraremos la carpeta del financiamiento ni en una semana ni en dos”, ha subrayado.

Preguntado por la posibilidad de negociar con Junts per Catalunya si ERC y los Comuns no se avienen a apoyar las cuentas, el conseller ha respondido que “es una opción que ahora por ahora no contempla”. “La obligación del Govern es avanzar con ellos”, ha señalado en referencia a ERC y los Comuns, aunque ha añadido que siempre se tiende la mano al resto de grupos para “grandes acuerdos de país”.