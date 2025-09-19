Cuatro tiros y una bala en la nuca: el oscuro pasado del médico de Girona acusado de violar a una paciente

Un médico del hospital Santa Caterina de Salt (Girona), identificado como Ernesto Luis González Riscos, ha sido detenido acusado de agredir sexualmente a una paciente. Según la investigación, la mujer, con un historial de problemas de salud mental y adicciones, habría sido trasladada a la vivienda del facultativo en Blanes por él mismo, después de que la mujer acudiera a Urgencias. La víctima fue hallada al día siguiente desorientada en la vía pública por los Mossos, quienes iniciaron las diligencias que condujeron al arresto.

La denuncia surgió después de que familiares de la víctima la dejaran en la entrada del hospital, sin tener más noticias hasta el día siguiente, cuando los agentes la encontraron deambulando por la calle, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades han subrayado la especial situación de vulnerabilidad de la paciente y la gravedad de los hechos denunciados. El médico continúa bajo investigación judicial mientras se evalúa su situación procesal, y la instrucción busca determinar con claridad lo ocurrido esa noche.

Un historial marcado por polémicas judiciales

De acuerdo con lo publicado por El Punt Avui, el caso ha sacado a la luz episodios anteriores relacionados con González Riscos. En 2010 fue condenado en firme por obstrucción a la justicia y por la falsificación de un documento oficial vinculado al defunción de su madre, hechos que pusieron fin a su trayectoria como forense interino y por lo que recibió una multa de 3.600 euros y una pena de 21 meses de prisión.

Antes, en 2009, estuvo implicado en un intento de asesinato en el que fue víctima: dos sicarios le dispararon en un descampado deBlanes, logrando sobrevivir tras recibir varios impactos en la cabeza. La investigación posterior determinó que la instigadora del ataque era una persona de su entorno, condenada posteriormente a prisión por aquellos hechos. En paralelo, surgieron acusaciones adicionales en su contra relativas a malos tratos en el ámbito familiar.

A pesar de sus antecedentes, González Riscos continuó ejerciendo como profesional sanitario en diferentes centros. En el momento de los hechos, prestaba servicio en un centro médico de Barcelona.

Actualmente, los Mossos d'Esquadra continúan recopilando pruebas y tomando declaraciones. La causa está en fase de instrucción, sin que se hayan proporcionado detalles adicionales sobre la situación procesal del facultativo o medidas cautelares adoptadas.