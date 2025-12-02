El Gobierno confirma 4 casos más de peste porcina en jabalíes de Barcelona

Tras detectar dos casos positivos el pasado viernes, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha actualizado la cifra de infectados y ha cifrado en seis los casos positivos de peste porcina africana en jabalíes muertos en Collserola, Barcelona.

Después de más de tres décadas, la peste porcina africana ha vuelto a detectarse en España. Concretamente, en Collserola, en Barcelona. Aunque esta enfermedad no supone riesgo para la salud humana, las autoridades catalanas han adoptado medidas excepcionales para frenar su avance y su propagación. Por ejemplo, se ha ordenado el cierre del Parque de Collserola, que afecta a más de 70 municipios.

La Unidad Militar de Emergencias se han desplegado en el bosque de Barcelona con el objetivo de contener el brote. En este sentido, el el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a toda la ciudadanía.

Por un lado, es importante recordar que la peste porcina africana es extremadamente resistente, y se adhiere a objetos cotidianos como la ropa, los zapatos o los vehículos. Así, la Generalitat insiste en no acceder, de ninguna forma, a las zonas restringidas.

Mensaje de tranquilidad

Prieto ha puesto en valor la colaboración entre todas las autoridades y los cuerpos de seguridad que están trabajando para tratar de contener el brote, y ha confiado en el apoyo de la Unión Europea (UE) para lograrlo.

Además, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a consumidores, a todo el sector y a los países que importan productos cárnicos de Cataluña: "No tiene incidencia en la alimentación de cualquier persona. Estamos intentando controlar este radio y ese es nuestro objetivo. Vamos a seguir luchando por ello", ha concluido.

Prieto ha afirmado también que Cataluña pidió desde el "minuto cero" el apoyo de la UME, que inicialmente movilizó a 117 efectivos que ahora se han ampliado hasta más de 150, trasladados con 25 vehículos para tratar de localizar cadáveres de animales durante el día, extraerlos de forma biológicamente segura y ofrecer apoyo con drones con visión nocturna y térmica.