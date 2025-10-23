El Gobierno desobedece a la Justicia y deja plantados a los socios del Club de Mar de Sitges (Barcelona) y no se presenta para tomar posesión de la entidad

El histórico Club de Mar de Sitges se encuentra en el centro de la polémica tras el desalojo de sus instalaciones este mes de octubre. La directiva del club acusa al Gobierno de aplicar de forma “ciega y desproporcionada” la Ley de Costas, argumentando que la norma “no ha cumplido con su función de proteger el litoral, sino de expulsar a entidades con valor histórico y social”. Fundado en 1952, el histórico club fue obligado a vaciar sus dependencias junto a la playa de la Fragata después de que el Ministerio para la Transición Ecológica declarara que el edificio ocupa dominio público marítimo-terrestre sin concesión vigente, derivando en un proceso de cierre que la entidad considera injusto y arbitrario.

Muy puntualmente, los socios del club han esperado hoy jueves 23 de octubre en la puerta de las instal·lacions para hacer la entrega de llaves, pero no se ha presentado nadie de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

Los socios explican que a última hora de la noche del miércoles 22 de octubre, Costas les envio un correo electrónico señalando que tenían que ser los socios quienes tenían que entergar las llaves en la Delegación de Costas. Sin embargo, la resolución indica con claridad que son los funcionarios los que tienen que ir a recoger las llaves.

“No somos una empresa privada ni un chiringuito ilegal, sino una entidad cultural y deportiva que ha dado servicio a generaciones de sitgetanos”, lamentó recientemente la presidenta del club, Marta Vendrell, y añadió que el edificio “ha sido abandonado por las administraciones durante años y ahora quieren borrarlo del mapa en nombre de una ley que ya no protege a nadie”.

El conjunto del club, que incluye su piscina de 1934 y varias dependencias catalogadas como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), había solicitado una revisión del expediente de dominio público para evitar el derribo, alegando su valor patrimonial. Sin embargo, las alegaciones fueron rechazadas por el Estado, que sostiene que la protección cultural no exime del cumplimiento de la ley.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se defiende la medida como un “acto necesario para garantizar el uso público del litoral”, aunque el propio Gobierno retrasó la demolición prevista para junio, reconociendo que existían “aspectos patrimoniales y sociales” que requerían una revisión más profunda.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sitges ha solicitado diálogo y una solución consensuada que evite la pérdida del inmueble, recordando que el club ha sido parte esencial de la identidad marítima y cultural del municipio.

El conflicto en Sitges se suma al de otros clubes náuticos catalanes en situación similar, que denuncian la rigidez de una ley creada hace casi cuatro décadas. Asociaciones vecinales y entidades culturales reclaman una reforma de la Ley de Costas que tenga en cuenta el valor histórico, deportivo y social de estos equipamientos. Los socios del Club de Mar coinciden en que “la Ley de Costas nació para proteger, pero ha acabado destruyendo”, mientras ven hoy su sede vacía y su futuro incierto.

De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) autorizó a la demarcación de Costas en Cataluña del Ministerio para que este jueves accediera a "coactivamente si es preciso" a las instalaciones del Club de Mar de Sitges, para recuperar la posesión del inmueble con el objetivo de demolerlo.

En su auto, dictado por la Sala Contenciosa-Administrativa, la sala rechaza la solicitud del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sitges para frenar el proceso, y ordenó al club que deje libres las instalaciones antes de las 8 horas de esta mañana del jueves 23 de octubre.

A partir de ese momento, la Demarcación de Costas "podrá emprender las acciones de recuperación posesoria que sean precisas, las cuales podrán prolongarse hasta tanto el desalojo de los actuales se haya hecho efectivo".

Las actuaciones deberán ser ejecutadas por funcionarios del Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán "auxiliar y proteger" a los funcionarios ejecutantes.